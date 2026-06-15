宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）で連覇を果たしたメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が雨中の激闘から一夜明けた６月１５日、栗東トレセンの馬房でリラックスした姿を見せた。阪神競馬場からは１４日の２１時頃に帰厩。担当の上籠助手は「今朝もけろっとしている。疲れている感じは多少するけど、普段と変わりない」と無事を伝え、「ほっとした部分と、うれしい部分と…。（武）豊さんと馬がかみ合ってのあの結果になってくれた。言うことないね」と安どの笑みを浮かべた。

レース直前の豪雨で、馬場状態は一気に良から重へ渋化。道悪で良績を残すタバルには絶好の条件となった。返し馬で馬場入りした際には、ひときわ大きい歓声が起こった。「そこまでイレ込んでなかったということは、成長しているということなのかな」。２番手で運ぶ形でも、最後まで折り合って大阪杯で差し切られたクロワデュノールを首差で封じ込めた。「もう、声を出しっぱなしだからガラガラ（笑）。コンマ何秒でも、勝ちは勝ち。（松本）好隆さんに勝ちをプレゼントできてうれしかった」と歓喜の瞬間を振り返った。

影の立役者にも感謝した。２走前の大阪杯から、２週前、１週前の追い切りで太宰啓介騎手が調整役を務めた。「（最初に乗ると聞いた時は）びっくりしたけどね。啓介に聞いたら、『前から打診されていて、調教、競馬のビデオを繰り返し見て、イメージトレーニングして臨んだ』と言ってくれた。競馬で乗らないのに、そこまでやってくれてうれしいなと思った。啓介の力は絶大だと思う」と献身的なサポートに頭を下げた。

今後は登録済みの凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）が大目標となる。「放牧に出して、帰ってきて無事を確認してからの話。１回使うと完全消耗してしまうから、このままいったら（状態は）大丈夫だというのを確認しながらの作業になると思う」と上籠助手。丁寧にケアしながら、秋の大一番に向けて調整を進めていく。