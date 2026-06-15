【宝塚記念】武豊騎手と連覇を果たしたメイショウタバルは一夜明けリラックス 陣営が感謝した影の立役者とは…
宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）で連覇を果たしたメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）が雨中の激闘から一夜明けた６月１５日、栗東トレセンの馬房でリラックスした姿を見せた。阪神競馬場からは１４日の２１時頃に帰厩。担当の上籠助手は「今朝もけろっとしている。疲れている感じは多少するけど、普段と変わりない」と無事を伝え、「ほっとした部分と、うれしい部分と…。（武）豊さんと馬がかみ合ってのあの結果になってくれた。言うことないね」と安どの笑みを浮かべた。
レース直前の豪雨で、馬場状態は一気に良から重へ渋化。道悪で良績を残すタバルには絶好の条件となった。返し馬で馬場入りした際には、ひときわ大きい歓声が起こった。「そこまでイレ込んでなかったということは、成長しているということなのかな」。２番手で運ぶ形でも、最後まで折り合って大阪杯で差し切られたクロワデュノールを首差で封じ込めた。「もう、声を出しっぱなしだからガラガラ（笑）。コンマ何秒でも、勝ちは勝ち。（松本）好隆さんに勝ちをプレゼントできてうれしかった」と歓喜の瞬間を振り返った。
影の立役者にも感謝した。２走前の大阪杯から、２週前、１週前の追い切りで太宰啓介騎手が調整役を務めた。「（最初に乗ると聞いた時は）びっくりしたけどね。啓介に聞いたら、『前から打診されていて、調教、競馬のビデオを繰り返し見て、イメージトレーニングして臨んだ』と言ってくれた。競馬で乗らないのに、そこまでやってくれてうれしいなと思った。啓介の力は絶大だと思う」と献身的なサポートに頭を下げた。
今後は登録済みの凱旋門賞・Ｇ１（１０月４日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）が大目標となる。「放牧に出して、帰ってきて無事を確認してからの話。１回使うと完全消耗してしまうから、このままいったら（状態は）大丈夫だというのを確認しながらの作業になると思う」と上籠助手。丁寧にケアしながら、秋の大一番に向けて調整を進めていく。