サッカー元日本代表の鈴木啓太氏（44）が15日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に生出演。FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の初戦でオランダと引き分けた日本代表が第2戦で対戦するチュニジアについて言及した。

FIFAランク18位の日本は同8位と格上のオランダを相手に2度先行されながらも追い付いて2―2で引き分け。貴重な勝ち点1を手にし、目指す“最高の景色”へ上々のスタートを切った。

20日（日本時間21日午後1時キックオフ）に戦うチュニジアは同45位だが、鈴木氏は「格下と思ってはいけないですよ！」と強調。チュニジアはW杯アフリカ予選10試合無失点の堅守を誇るが、「守備が固いんですよ。日本は勝ち点3取りたい試合なので攻撃的にプレーをすると向こうは守備を固める。これでうまくいかないっていうことも多々あるんです」と説明した。

日本の勝利の鍵は「サイドの選手」とし、「チュニジアがディフェンスを固めて真ん中は崩すことが難しい。その時にサイドの選手、例えば伊東選手、堂安選手。菅原選手の質の良いクロス、ここから小川選手や上田選手のプレーですよね、ここが注目かなと思います」とキープレーヤーを挙げた。

過去の対戦成績は日本の5勝1敗。MCの武田真一アナウンサーからスコア予想をズバリ聞かれると「一番やりたくないんですよ」と苦笑いしながらも「1―0」で日本の勝利を予想。「簡単には点取れないと思う。先に取られないことが重要なので焦れずに攻める、サイドのクロスで1―0」と説明した。