「北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表２−２オランダ代表」（１４日、ダラス）

日本は初戦で、準優勝３度のオランダと２−２で引き分け、勝ち点１を獲得した。後半に先制されたが、中村敬斗（スタッド・ランス）の得点で１−１。再びリードされたが、終盤に小川航基（ＮＥＣナイメヘン）のヘディングシュートが鎌田大地（クリスタルパレス）に当たって追いついた。第２戦は２０日（日本時間２１日）にチュニジアと顔を合わせる。２００２年日韓、０６年ドイツＷ杯日本代表の福西崇史氏が分析した。

◇ ◇ ◇

負けなかったという評価の方が高い。守らせたら強いと分かっているオランダから２得点したし、相手が守り切ろうとしてメンバーを代えてきた中で追いついたことは、価値のある引き分けだった。

粘り切れた要因は意思統一だろう。全体で集まって話をし、連続失点をしてはだめだと確認してプレーしていた。ゴールを許すとばらつきは出てくるもので、点を取らなきゃとなるＦＷ陣と、連続失点はダメだというＤＦ陣の間で分かれる。

ただ、取られても我慢して、チーム全体の考えを一致させて、こういう戦い方をしていこうと修正できた。そして、点を取らなくてはいけないということで、鎌田が前に出始めた。微調整した流れも良かった。

最後に追いついた場面は、まずはファンダイクを越えるように落とした伊東のボールの質が高かった。そして、小川がしっかりと合わせた。たたきつけたら鎌田の頭に当たった形だが、逃げるヘディングは小川の得意分野だ。

中村の得点は久保との連係がよかった。久保が間合いを取り、相手を引き出した。中村には余裕があり、イメージを持って相手への足を出させる引き出し方をした。自信を持ってできている証拠で、さすがのプレーだった。

ドゥムフリスの守備がさほどうまいわけではなく、主導権を握れた。だから、中村は落ち着いて入れた。彼は状況に応じたプレーをするし、点を取る、ドリブルをする、仕掛ける、という判断もよかった。オランダはデヨングが下がり、５バックのような形にもなったが、日本の力を警戒していたということだ。

前田のスタメンは予想はしていた。守備やプレスをして、うまくボールを取れたときに彼のスピードを生かして戦うという意味で、まずは守備から入ったということだ。

パワーやスピードに慣れるまで相手が優勢だった中、大きかったのが最初の鈴木彩のセーブ。決められて、試合を持っていかれることはよくあることで、好セーブは陰のＭＶＰと言ってもいい。鈴木彩は反応が速いし、最初にあのプレーがあったから、守備陣に大きな安心感を与えた。

上田がデヨングを抑えにいき、久保はファンデフェンにいかず、ガクポの方が怖いから堂安のカバーに徹した。その判断がすばらしかった。ガクポと堂安の１対１の方が怖く、久保がそこをケアしたことが前半我慢できた要因だ。ただ、心配されるのが久保の足の状態。少し時間がかかるかもしれない。

遠藤の離脱があったものの、周りの選手はより自覚を持ってプレーしなくてはいけないと思って戦っていた。チームのためにということで、より絆は深まったと思う。

勝ち点１をポジティブにとらえてチュニジア戦にいける。ただ、次は勝ち点３を取らなくてはいけないことに変わりはない。オランダを相手にここまでできた、追いつけたということを成功体験にしてほしい。

ある程度ボールを持てるのであれば、どこを崩すかをチームで選択して、穴を探し出すこと。チュニジアのバランスを崩して穴を作るとか、揺さぶれるといい。相手は守備がいいが、やってきたことを出せばいい。この試合で我慢できたことは自信になるし、攻撃面にもつながる。

次戦までの間、まずはコンディションを回復させること。焦る必要はないし、時間は十分にある。対策を練りながら、ミーティングを通して課題を修正しつつ、チュニジアにどう向かっていくかをまとめていくだけだ。