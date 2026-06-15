タレントの有吉弘行（52）が、14日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。ドジャース山本由伸投手を絶賛した。

山本は13日（日本時間14日）のホワイトソックス戦に先発。7回2死まで完全投球を続けていたが、遊撃手ベッツの失策により記録が途絶えることとなった。有吉は「今日の山本由伸だって、8回までパーフェクトピッチングで。ムーキー・ベッツが緊張してエラーしちゃって」とこの話題に触れると「その後集中力切れて9回にホームラン打たれたけど、それでもすごいよな」と山本の好投に感嘆した。

また「あの人さ、メジャー行ってからも8回とか9回ずっと投げてるよな。あの人すごいな。大谷（翔平）も5回とか6回で勝利投手の権利得たら結構代わるじゃない？ みんな。山本由伸ってすごいよな、ホント」と体力にも驚いた。アシスタントの新宿カウボーイ石沢勤が「元気ですよね」と山本を「元気」と表現すると、有吉も「元気だよな、まずな。元気が一番なんだよ」と同意。「あいつさ、日本にいる時からずっと元気。世界大会でも元気なんだもん。ホントすごい。史上最高なんじゃないの？ この人。元気さ」と笑った。

アシスタントの松崎克俊が「もうちょっと言い方が…」とツッコミを入れると、有吉は「山本さんもうれしいと思うよ。元気って言われて。やっぱり選手が一番不安なのはケガすることだもん。ケガしないしさ。元気ってのはすごい」とうなっていた。