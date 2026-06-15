「ADVANCE OF Z」シリーズ新たなTR計画機がMETAL ROBOT魂に登場。続報は6月18日に公開予定
【METAL ROBOT魂 TR計画】 6月18日 公開予定
BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「METAL ROBOT魂」の新商品予告画像を公開した。
同社のガンダムフィギュア公式Xアカウントにて予告画像が公開され、ポストではTR Project next phaseとあり、特徴的なプロペラントタンクと特徴的なブレードアンテナと思われる形状が確認できる。
上記のことから「ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに」に登場する試作モビルスーツ「プロトタイプアッシマー TR-3」ではないかと思われる。
続報は6月18日を予定している。
METAL ROBOT魂- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) June 15, 2026
TR Project next phase
2026.06.18#GundamFigure #ガンダムフィギュア #ROBOT魂 pic.twitter.com/wKbIltB4Hz
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