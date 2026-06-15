【METAL ROBOT魂 TR計画】 6月18日 公開予定

BANDAI SPIRITSは、可動フィギュア「METAL ROBOT魂」の新商品予告画像を公開した。

同社のガンダムフィギュア公式Xアカウントにて予告画像が公開され、ポストではTR Project next phaseとあり、特徴的なプロペラントタンクと特徴的なブレードアンテナと思われる形状が確認できる。

上記のことから「ADVANCE OF Z ティターンズの旗のもとに」に登場する試作モビルスーツ「プロトタイプアッシマー TR-3」ではないかと思われる。

続報は6月18日を予定している。

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