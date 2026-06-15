【MG 1/100 ジムII・セミストライカー【再販】】 予約開始：6月15日11時 10月 発送予定 価格：5,060円 【HG 1/144 ジムII・セミストライカー【再販】】 予約開始：6月15日11時 8月 発送予定 価格：2,090円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「MG 1/100 ジムII・セミストライカー」と「HG 1/144 ジムII・セミストライカー」の再販分を、それぞれ8月と10月に発売する。6月15日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は「MG 1/100 ジムII・セミストライカー」が5,060円、「HG 1/144 ジムII・セミストライカー」が2,090円。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダムUC」に登場する「RMS-179 ジムII・セミストライカー」を、同社のプラモデルシリーズ「MG（マスターグレード）」と「HG（ハイグレード）」でそれぞれ商品化したもの。

「MG 1/100 ジムII・セミストライカー」は、トリントン基地で施された白兵戦用の肩部増加装甲、左前腕部の小型シールドを新規造形にて徹底再現しており、特徴的なデザートカラ―も成形色で再現。肩部は、前部、側面部に増加装甲を追加しているほか、左前腕部外側に小型シールドを装備しており、より白兵戦に適した仕様となっている。

ジムII・セミストライカーを象徴するツイン・ビーム・スピアを新規造形で再現しており、ビーム基部に可変ギミックを内蔵し、ビーム刃の縦・横への固定ができるほか、新規造形のバズーカが付属しており、上部グリップを握ることで両手持ちが可能。また、ジムII用ビーム・ライフルが付属しており、ツイン・ビーム・スピアと組み合わせることでディスプレイシーンの幅が広がる。

「HG 1/144 ジムII・セミストライカー」は、特徴的な本体形状を新規造形で徹底再現しており、増加装甲を施した肩アーマーと左前腕部と固定式のシールド、スラスターが配備された脚部アーマーを新規パーツで再現している。

特徴的な白兵戦武器、ツイン・ビーム・スピアが付属しており、ツイン・ビーム・スピアは可動ギミックを搭載し、各モードを再現できるほか、ツイン・ビーム・スピア先端のビームパーツは、ビーム・サーベルとしても使用できる。

「MG 1/100 ジムII・セミストライカー」

「HG 1/144 ジムII・セミストライカー」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/100スケール 素材：PS、PE、ABS仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは異なる場合がございます。