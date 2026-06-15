佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の15日の天気をお伝えします。



「天気の予想」

朝のうちは雲が広がり、雨が降るところもあるでしょう。昼ごろからは日差しが届きますが、変わりやすい天気で、急に雨が降ることがあります。洗濯物を外に干す際は、空模様に注意してください。外出する際は室内か軒下に移しておくのが良いでしょう。



「傘は必要なのかどうなのか？」

日差しが届きますが、油断はできません。にわか雨の可能性がありますので、念のため、折りたたみ傘をお持ちください。



「気温はどうなのか？」

最高気温は福岡市で29℃、北九州市で28℃と、前日よりも高いところがほとんどでしょう。内陸の地域では30℃に届き、真夏日となりそうです。



「久留米市の予想」

今週は最高気温が30℃を超える日が続くでしょう。最低気温も23℃くらいで、寝苦しく感じる日も増えていきそうです。



「なのか間予報」

水曜日以降は曇りや雨の日が続き、梅雨本番となります。火曜日までに、布団の洗濯や側溝の掃除などを済ませておくと良いでしょう。湿度も気温も高く、蒸し暑い日が続きます。熱中症や食べ物の管理に注意してください。