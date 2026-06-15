ヘッドが地面に刺さる人必読！FWは「ボールと頭の位置」が超重要
「クラブの進化に合わせた打ち方をすれば、フェアウェイウッド（以下・FW）は簡単になりますよ」 という今野一哉コーチが、昔のクラブから進化してきたポイントを解説しながら、今どきFWのベストスイングをレッスン。
苦手な人ほど効果絶大！FWでのミス激減でスコアがアップする打ち方を伝授する。
「刃」から入れずに「バンス」から入れる
アウトサイド・イン軌道で振る際には、3のお約束を守ってください。ひとつめはボール位置を左寄りにセットする。ドライバーのように左カカト線上でもＯＫで、ボールを左に置くとヘッドの入射角がゆるやかになり、アウトサイド・インのダウンブローで打っているつもりでも「刃から」ではなく「バンスから」地面に着地する。
ふたつめは、頭を右に残す「ビハインド・ザ・ボール」のインパクトで、こちらもアウトサイド・インの度合いが緩和され、ソールを滑らせるようなヘッド軌道になるため当たりがよくなります。
3つめは、アウトサイド・イン軌道でも躊躇せず思い切って振る。ＦＷを苦手としている人はそもそも“振り”が足りていません。ＦＷの大ミスは「ヘッドの刃が地面に刺さる」が大半ですが、これもボールに当てにいこうとするのが原因のひとつ。アウトサイド・イン軌道から「ソール部の“バンス”から地面にタッチする」に変えれば苦手をすぐに克服できます。
【〇】バンスからタッチでインパクト！
アウトサイド・イン軌道で振りながらバンス（ソール）を地面にタッチさせるようにインパクトすると、ヘッドの入射角がゆるやかになりミート率が高まる。
アウトサイド・インがイメージよりも弱まる
ヘッドをアウトから鋭角に入れるダウンブローをイメージしても左寄りのボールをビハインド・ザ・ボールで打つと、実際のスイング軌道は極端ではなく、自然にほどよいアウトサイド・インになってくれる。
【×】刃からタッチがミスのもと！
頭を右に残したビハインド・ザ・ボールの形にならず、頭や上体が左に流れるとヘッドは「刃」から入りやすくなってしまう。
ボールは右側にあるほどヘッドを鋭角に入れすぎてしまう。左寄りの位置のほうがボールをうまく拾って打てる。
いかがでしたか？ FWの練習では、バンスからタッチすることをぜひ意識してみてください！
レッスン＝今野一哉
●こんの・かずや／1982年生まれ、千葉県出身。スイングやギアも古い時代から最新まで豊富な知識をもつプロコーチ。東京都江戸川区の平井駅近くの「キッズゴルフクラブ」主宰。
写真＝田中宏幸
協力＝新東京ゴルフ倶楽部