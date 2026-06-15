ヘッドが地面に刺さる人必読！FWは「ボールと頭の位置」が超重要

「クラブの進化に合わせた打ち方をすれば、フェアウェイウッド（以下・FW）は簡単になりますよ」 という今野一哉コーチが、昔のクラブから進化してきたポイントを解説しながら、今どきFWのベストスイングをレッスン。

苦手な人ほど効果絶大！FWでのミス激減でスコアがアップする打ち方を伝授する。

「刃」から入れずに「バンス」から入れる

ボールと頭の位置がポイントです！

アウトサイド・イン軌道で振る際には、3のお約束を守ってください。ひとつめはボール位置を左寄りにセットする。ドライバーのように左カカト線上でもＯＫで、ボールを左に置くとヘッドの入射角がゆるやかになり、アウトサイド・インのダウンブローで打っているつもりでも「刃から」ではなく「バンスから」地面に着地する。

ふたつめは、頭を右に残す「ビハインド・ザ・ボール」のインパクトで、こちらもアウトサイド・インの度合いが緩和され、ソールを滑らせるようなヘッド軌道になるため当たりがよくなります。

3つめは、アウトサイド・イン軌道でも躊躇せず思い切って振る。ＦＷを苦手としている人はそもそも“振り”が足りていません。ＦＷの大ミスは「ヘッドの刃が地面に刺さる」が大半ですが、これもボールに当てにいこうとするのが原因のひとつ。アウトサイド・イン軌道から「ソール部の“バンス”から地面にタッチする」に変えれば苦手をすぐに克服できます。

【〇】バンスからタッチでインパクト！

アウトサイド・イン軌道で振りながらバンス（ソール）を地面にタッチさせるようにインパクトすると、ヘッドの入射角がゆるやかになりミート率が高まる。

アウトサイド・インがイメージよりも弱まる

ヘッドをアウトから鋭角に入れるダウンブローをイメージしても左寄りのボールをビハインド・ザ・ボールで打つと、実際のスイング軌道は極端ではなく、自然にほどよいアウトサイド・インになってくれる。

【×】刃からタッチがミスのもと！

頭を右に残したビハインド・ザ・ボールの形にならず、頭や上体が左に流れるとヘッドは「刃」から入りやすくなってしまう。

ボールは右側にあるほどヘッドを鋭角に入れすぎてしまう。左寄りの位置のほうがボールをうまく拾って打てる。

いかがでしたか？ FWの練習では、バンスからタッチすることをぜひ意識してみてください！

レッスン＝今野一哉

●こんの・かずや／1982年生まれ、千葉県出身。スイングやギアも古い時代から最新まで豊富な知識をもつプロコーチ。東京都江戸川区の平井駅近くの「キッズゴルフクラブ」主宰。

写真＝田中宏幸

協力＝新東京ゴルフ倶楽部