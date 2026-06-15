プロントの和カフェで夏満喫♪削り氷と贅沢茶漬けが楽しめる限定メニュー登場

暑い季節に恋しくなるひんやりスイーツと、夏ならではのごちそうメニューが和カフェTsumugiに登場します。2026年6月25日より、毎年人気の天然水の削り氷をはじめ、爽やかなドリンクや贅沢な鰻茶漬け膳など、夏を彩る限定メニューを販売。見た目の華やかさはもちろん、素材や味わいにもこだわったラインアップで、心まで満たされる特別なひとときを楽しめます♪

ふわふわ食感の削り氷が今年も登場

和カフェTsumugiの夏の定番として人気を集める天然水の削り氷。今年は「天然水の削り氷 国産生メロン」と「天然水の削り氷 マンゴーココナッツみるく」の2種類が登場します。

「天然水の削り氷 国産生メロン」は普通盛2,035円～。全国有数の花こう岩地帯の天然水から作られた高純度の氷を極薄に削り、ふわふわの口どけを実現しました。

メロンみるくソースとたっぷりの青肉メロンを合わせ、中にはカスタードクリームとシナモン風味のクッキーを忍ばせた贅沢な一品です。追加のメロンみるくソースは110円で楽しめます。

一方、「天然水の削り氷 マンゴーココナッツみるく」は普通盛1,650円～、小盛1,320円～。

マンゴー果肉やホイップクリーム、モナカをトッピングし、ココナッツみるくソースとマンゴーみるくソースの濃厚な味わいを堪能できます。

ふわふわの氷とサクサクのモナカの食感のコントラストも魅力です。

※販売期間：2026年6月25日（木）～9月16日（水）

※はなれ月島では販売がありません。

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夏気分を高める爽やかドリンク

暑い日にぴったりのドリンクメニューも見逃せません。

「マンゴーパッションの和紅茶」は825円～。マンゴージュースとパッションフルーツを合わせた南国気分あふれる一杯で、果肉入りの贅沢な味わいが楽しめます。

後味はすっきりとしていて、食事やスイーツとの相性も抜群です。

「柚子とミントのグリーンティーソーダ」は825円～。柚子のやさしい甘みとミントの爽快感が広がるドリンクで、別添えのお茶ソースを注ぐことで色がグリーンへ変化する演出も魅力。

見た目にも涼やかで、SNS映えも期待できそうです。

※販売期間：2026年6月25日（木）～9月16日（水）

夏のご褒美に鰻玉茶漬け膳

食事メニューでは「鰻玉茶漬け膳～ほうじ茶香る鯛出汁～」が登場。価格は2,310円～です。

ふっくらと焼き上げた鰻の蒲焼と玉子を味わった後は、ばら干し海苔とほうじ茶香る鯛出汁をかけてお茶漬けとして楽しめる二度おいしい御膳。

三種の薬味や粉山椒が味の変化を演出し、最後まで飽きずに堪能できます。

鰻の旨みと上品な出汁の香りが重なり合い、暑さで食欲が落ちやすい時期にもぴったり。ちょっと贅沢なランチやディナーにおすすめです。

※販売期間：2026年6月25日（木）～11月4日（水）

※鎌倉店では販売がありません。

※有明ガーデン店、近鉄あべのハルカス店、鎌倉店、築地本願寺カフェでは販売価格が異なります。

この夏だけの味わいを楽しんで

和カフェTsumugiの夏限定メニューは、ひんやりスイーツから爽やかなドリンク、贅沢な食事メニューまで幅広く楽しめる充実のラインアップです。

特に天然水の削り氷は、素材の魅力と繊細な食感が存分に味わえる季節限定の人気商品。暑い夏のお出かけや自分へのご褒美に、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか♡

期間限定ならではのおいしさを、ゆったりとしたカフェ時間とともに満喫してください。