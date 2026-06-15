「東京ばな奈」×『トイ・ストーリー』のスイーツに新作！ 最新作公開を記念しエコバッグなどグッズも展開へ
「東京ばな奈」とディズニーが贈る夢のスイーツショップ「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」は、6月24日（水）から、ディズニー＆ピクサー映画最新作『トイ・ストーリー5』の公開を記念した「ショコラサンド 『見ぃつけたっ』」を、JR東京駅店で先行販売。7月1日（水）から、東京駅一番街内「東京ばな奈s」や公式通販などで発売する。
【写真】おもちゃたちが大集合！ ポップでかわいい「エコバッグ」などグッズもかわいい
■グッズコンプリートセットも用意
今回発売される「トイ・ストーリー／ショコラサンド『見ぃつけたっ』」は、“バナナミルクシェイク味のショコラ”を挟んだサクサクのラングドシャクッキーに、ウッディのブーツ裏に書かれた“ANDY”の印象的なサインなど4種類の絵柄を施したスイーツ。
ラインナップには、おもちゃたちのポーズや表情が魅力的な限定ステッカー付き「4枚入」の缶タイプと、ウッディが胸につけている“星型バッジ”を思わせるステッカー全3種のうち1枚がランダムで付属する「10枚入」のボックスタイプが用意される。
また、ポップでにぎやかなグッズも登場。たたんでポケットに収納可能な「エコバッグ」をはじめ、「シャカシャカアクリルキーホルダー」、「ステンレスタンブラー」、「ショルダーバッグ」、「ポーチ」、「フライトタグ」と、作品の世界観がたっぷり詰まったアイテムがそろう。
さらに、公式通販限定で「グッズコンプリートセット」を展開。全6種のオリジナルグッズが全てセットになっており、6月24日（水）から受注開始予定だ。
【写真】おもちゃたちが大集合！ ポップでかわいい「エコバッグ」などグッズもかわいい
■グッズコンプリートセットも用意
ラインナップには、おもちゃたちのポーズや表情が魅力的な限定ステッカー付き「4枚入」の缶タイプと、ウッディが胸につけている“星型バッジ”を思わせるステッカー全3種のうち1枚がランダムで付属する「10枚入」のボックスタイプが用意される。
また、ポップでにぎやかなグッズも登場。たたんでポケットに収納可能な「エコバッグ」をはじめ、「シャカシャカアクリルキーホルダー」、「ステンレスタンブラー」、「ショルダーバッグ」、「ポーチ」、「フライトタグ」と、作品の世界観がたっぷり詰まったアイテムがそろう。
さらに、公式通販限定で「グッズコンプリートセット」を展開。全6種のオリジナルグッズが全てセットになっており、6月24日（水）から受注開始予定だ。