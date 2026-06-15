「彼ら２人が影のMVP」10番・堂安律がオランダ戦後に絶賛した日本代表選手は？「本当に素晴らしい働きをしてくれた」【現地発】
現地６月14日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、日本代表はオランダ代表とダラス・スタジアムで対戦。中村敬斗と鎌田大地のゴールで２度のリードを追いつき、２−２のドローに終わった。
右ウイングバックで先発した10番の堂安律は、とりわけ守備で奮闘。右シャドーの久保建英と協力して、相手の左ウイング、コディ・ガクポに対応した。
試合後には、「本当に、皆さんがどう見えたかわからないですけど、シャドーのタケ（久保）とダイゼン（前田大然）のがんばりが、本当に、彼ら２人がいなければ、おそらくもっとやられていたと思う」と、２シャドーを称えた。
「僕的には、彼ら２人が影のMVPだと思う。僕が縦を切って、中に行けばタケが見ると言うのは、チームとして練習していたことですし。本当に素晴らしい働きをしてくれていたなと思います」
２失点はしたものの、オランダに押し込まれながらも耐えて守備に関しては、「どういう想定で来ても、準備はしているので。このチームは本当に崩れる事はないと思います」と胸を張った。
泥臭く奮闘した10番は、満足気な表情をしていた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
右ウイングバックで先発した10番の堂安律は、とりわけ守備で奮闘。右シャドーの久保建英と協力して、相手の左ウイング、コディ・ガクポに対応した。
試合後には、「本当に、皆さんがどう見えたかわからないですけど、シャドーのタケ（久保）とダイゼン（前田大然）のがんばりが、本当に、彼ら２人がいなければ、おそらくもっとやられていたと思う」と、２シャドーを称えた。
２失点はしたものの、オランダに押し込まれながらも耐えて守備に関しては、「どういう想定で来ても、準備はしているので。このチームは本当に崩れる事はないと思います」と胸を張った。
泥臭く奮闘した10番は、満足気な表情をしていた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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