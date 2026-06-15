「ここに歴史を刻みに来た」Ｗ杯初戦で決勝弾。コートジボワール代表の23歳FWは意気軒高「強いモチベーションがある」

「ここに歴史を刻みに来た」Ｗ杯初戦で決勝弾。コートジボワール代表の23歳FWは意気軒高「強いモチベーションがある」