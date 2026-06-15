「ごみ清掃芸人」として活動する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。



【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「カップラーメンの容器は軽く洗っても色素が残る場合が」「可燃ごみに出しがちですが、プラスチック資源に出しても大丈夫です！」【マシンガンズ滝沢】





滝沢さんは、「カップラーメンの容器は軽く洗っても色素が残る場合があります。汚れが落ちないとのことで、可燃ごみに出しがちですが、プラスチック資源に出しても大丈夫です！」と投稿。







続けて、「理由は衛生上支障がないので、目安としては、自分の家のリビングに置いておいても不快じゃなければオッケーです！」と呼びかけました。

滝沢さんは、日々、SNSを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動に努めています。







※自治体によって該当のごみへの対応が違う場合があります。

参考にする場合はお住まいの自治体の対応をご確認ください。



【担当：芸能情報ステーション】