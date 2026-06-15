◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組第1節 日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)

サッカー日本代表(FIFAランク18位)はグループステージ初戦となるオランダ(同8位)と激突。2度追いつく粘りで2-2の引き分けとなり、両者が勝ち点1を獲得しました。

日本は開幕直前にケガで離脱した遠藤航選手のユニホームをベンチに飾り、大事な初戦へ。劇的な同点ゴールを決めたMF鎌田大地選手は、試合前のミーティングで遠藤選手のメッセージがあったことを明かしました。

1点を追う後半44分、コーナーキックからFW小川航基選手が頭で合わせると、鎌田選手の頭にふれてゴールネットを揺らします。「本当にラッキーだと思うし、持っているなと思いますね」と話す鎌田選手は、「間違いなくグループで一番強い相手でここで勝ち点を取れないと第2戦、第3戦目で勝たないといけないというプレッシャーもある中で1をとれたのは大きい」と振り返りました。

日本は初戦の直前、キャプテンだった遠藤選手が離脱する緊急事態。ともに“森保ジャパン”でチームを引っ張ってきた戦友について、「本当に想像を絶するくらい悔しい気持ちをされている」と思いを明かします。

試合前のミーティングでは、遠藤選手からの3分ほどのビデオメッセージがあったとのこと。「僕自身も心にぐっとくるものがあった。いなくなってもチームを助けてくれている」と話し、「簡単に彼のためにって言いづらいですけれど、いっぱい思い出もありますし、一緒にやってきた期間も長いので、いい結果を残して報告できたらと思います」と語りました。