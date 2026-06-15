今週の12星座占い「山羊座（やぎ座）」全体運・開運アドバイス【2026年6月15日（月）〜6月21日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年6月15日（月）〜6月21日（日）「山羊座（やぎ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【山羊座（やぎ座）】
今週は、のんびり過ごすとうまくいきそう。乗り気じゃないことは、日を改めて対応しましょう。ゆったりした音楽やラジオを聴いたり、趣味を楽しんだりしてみましょう。自分らしさを大切に。
★ワンポイントアドバイス★
生活を豊かにするようなアイデアを思い付いたら実践してみましょう。そして、良いと思ったものを家族や親友に教えると良いかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【山羊座（やぎ座）】
今週は、のんびり過ごすとうまくいきそう。乗り気じゃないことは、日を改めて対応しましょう。ゆったりした音楽やラジオを聴いたり、趣味を楽しんだりしてみましょう。自分らしさを大切に。
生活を豊かにするようなアイデアを思い付いたら実践してみましょう。そして、良いと思ったものを家族や親友に教えると良いかも。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
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