◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本 2―2 オランダ（2026年6月14日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組で、日本代表（FIFAランク18位）はオランダ（同8位）と対戦。過去3戦未勝利の難敵に2度のリードを奪われながらも、引き分けに持ち込んだ。

久保をアクシデントが襲った。後半27分、相手との接触で左膝を強打。ピッチに倒れ込んだ。外に出て自ら交代を要求した。自力で歩いてベンチに下がり、森保監督は「軽症であることを願っている。現時点では分かりません」と言及したものの、試合後は取材エリアには姿を現さず。大事を取って車椅子に乗り、バスに向かった。

後半12分にW杯初アシストを記録。左サイド深くで中村のパスを呼び込むと、小刻みなタッチで相手2人を引きつけてエリア内に走り込んだ中村にパス。世代別代表から切磋琢磨（せっさたくま）してきた盟友のゴールを演出した。同22分には左足で強烈なミドルシュート。2度目のW杯で確かな足跡を残した。

ベンチから見届けた鎌田の同点ゴールの直後、左足を引きずりながらピッチに飛び出した。南野、三笘、遠藤と中心選手がケガで不在の中、久保もまさかの負傷交代。大事に至らないことを願うしかない。