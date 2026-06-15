14日、昨年のロンドンに続いてフランス・パリで行われた大相撲の海外公演は、初日と千秋楽で約1万5000人の観衆を迎える“満員御礼”で幕を閉じた。閉会式では横綱・豊昇龍がフランス語で挨拶を務めたが、その豊昇龍が本場所では見せたことのない笑顔を浮かべ、ファンの声援に応える様子をカメラが捉えていた。

【映像】豊昇龍が見せたパリで見せた「最高の笑顔」

31年ぶり３度目となるパリ公演の初日でのこと。13日の初日はトーナメントでは豊昇龍を含む両横綱が敗れる波乱の幕開け。決勝は琴櫻と霧島の大関対決となり、琴櫻が霧島を下して優勝を果たした。

その霧島と準決勝で対戦し、寄り切りで敗れた豊昇龍は花道を下がる際にファンの歓声に応えるように右手を上げニッコリ。本場所の険しい表情とは一変、あまり見せることのない横綱の表情をカメラが捉えていた。

なお二日目のトーナメントは豊昇龍が小結・高安を破って優勝。初日のトーナメントを制した琴櫻との優勝決定戦が行われ、琴櫻が豊昇龍を寄り切って総合優勝を果たした。大相撲七月場所は、7月12日（日）から名古屋・IGアリーナにて開催される。（ABEMA／大相撲チャンネル）