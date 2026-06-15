１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６０円１１銭前後と前週末の午後５時時点に比べ１５銭程度のドル安・円高で推移している。



１２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１６０円２４銭前後と前日に比べ３０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。中東情勢を巡る先行き不透明感から一時１６０円３０銭台に上伸したものの、１５～１６日の日銀金融政策決定会合や１６～１７日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）を控えて上値は限られた。



この日の東京市場のドル円相場は朝方に１５９円７０銭台に軟化する場面があった。トランプ米大統領が日本時間１５日早朝、自身のＳＮＳに「イランとの合意が完了した」と投稿。パキスタンのシャリフ首相も両国が和平合意に達したことを明らかにしており、「有事のドル買い」を巻き戻す動きが先行した。ただ、日経平均株価の大幅高を受けてリスク選好的なドル買い・円売りが入りやすいほか、米金利の先高観が根強いことから売り一巡後は１６０円１０銭台に下げ渋っている。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１５９９ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００３０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１８５円７１銭前後と同３０銭強のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS