ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A.T>が急落し年初来安値を更新している。前週末１２日の取引終了後に、２６年１０月期の連結業績予想について、営業収益を３８億９２００万円から１８億円（前期比２８．０％減）へ、営業損益を１１億３２００万円の黒字から７億９９００万円の赤字（前期２億１３００万円の黒字）へ、最終損益を１１億４７００万円の黒字から９億９０００万円の赤字（同３億９５００万円の黒字）へ下方修正したことが嫌気されている。



投資家からスタートアップへの資金供給やスタートアップの資金調達サービスを提供するプライマリー領域で大型資金調達案件の創出が想定通りに進まず投資家営業の人員１人当たりの平均成約額が想定を下回ったことが要因。また、スタートアップのグロース（成長）段階で成長をサポートするグロース領域で、主に「ＭＵＦＧ ＦＵＮＤＯＯＲ」の受託開発において、追加プロジェクトの受注時期がずれていることにより営業収益の計上が想定を下回る見込みであることも響く。



なお、同時に発表した４月中間期決算は、営業収益８億９９００万円（前年同期比９．９％減）、営業損益３億５４００万円の赤字（前年同期９５００万円の赤字）、最終損益５億５０００万円の赤字（同９３００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS