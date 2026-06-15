Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A.T>はストップ安。前週末１２日取引終了後、２６年７月期連結業績予想を修正すると発表した。売上高を１７億～１９億円（前期比２０．８～３５．０％増）、最終損益を５億７５００万円の赤字～７億３１００万円の赤字（前期４６００万円の黒字）とし、従来予想（売上高２２億２０００万円、最終損益１億７８００万円の赤字）から引き下げた。これを嫌気した売りが膨らんでいる。



下水道領域のドローン活用推進に向けてリソースを配分したことで、通常案件の小型化や案件数の減少が発生した影響を織り込んだ。ＳＢＩＲ（中小企業技術革新制度）研究開発費の発生時期が一部後ずれするため、営業損益は２１億５４００万円の赤字～２３億１１００万円の赤字（同１５億８８００万円の赤字）と、従来予想（２４億１２００万円の赤字）から改善する見通し。一方、これに伴い補助金収入の受領スケジュールも一部後ずれするため、最終損益は下振れする見込みとなった。



出所：MINKABU PRESS