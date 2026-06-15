東京センチュリー<8439.T>が４日ぶりに反発している。この日、ホテルの第三者経営受託ベンチャーのＦｌａｔ Ｃｏｌｌａｂｏｒａｔｉｏｎ（東京都目黒区）と資本・業務提携契約を締結し、出資を行うと発表したことが好感されている。



今回の提携は、中期経営計画で掲げる「ハイブリッド型アセットマネジメント・プラットフォーマーへの進化」に向けた取り組みの一環と位置づけられている。協業の第１弾として、東京センチュが関与・保有するホテルアセットにおけるアセットマネジメント（ＡＭ）業務について、Ｆｌａｔ社への委託・連携に向けた手続きを推進。ホテル経営・運営・ＡＭに関して豊富な知見を持つＦｌａｔ社と連携することで、将来的には従来のホテル不動産所有にとどまらず、ホテルの経営からＡＭまでを一気通貫で担うノンアセットビジネスの確立を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS