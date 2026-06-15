渡辺翔太が宮舘涼太から届いた祝い花を披露！“ゆり組”の絆伝わる投稿にファン歓喜「さすが舘様」「しょっぴー照れてるのかな」「尊い」「愛だね」

【写真】渡辺翔太の“ピーターパン”姿／『ウェンディ＆ピーターパン』ビジュアル 他

Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramのストーリーズを更新。メンバーの宮舘涼太から贈られた祝い花を公開し、注目を集めている。

■宮舘涼太から届いた純白の胡蝶蘭

渡辺はストーリーズで、「thankyouだてさま」のコメントとともに1枚の写真を投稿。

公開されたのは、渡辺と芳根京子がW主演を務める舞台『ウェンディ＆ピーターパン』出演を祝して宮舘から贈られたとみられる大きな胡蝶蘭だ。

立札には「御祝 渡辺翔太様 宮舘涼太より」と記されており、純白の花々が幾重にも連なる華やかなアレンジが目を引く。

長年ともに活動してきたふたりならではの温かな交流が伝わる投稿となっており、SNSでは「ゆり組尊い」「名前が並ぶと嬉しい」「立派な胡蝶蘭」「愛だね」「ふたりの絆にほっこり」「素敵な関係性」「さすが舘様」「しょっぴー照れてるのかな」などの声が寄せられている。

■“しょっピーターパン”姿も

また、渡辺は自身のInstagramで、舞台衣装に身を包んだソロショットも公開。

鮮やかなグリーンの衣装をまとい、腰に手を当てて凛々しい表情を見せている。投稿では「しょっピーターパン」とつづり、作品の世界観を楽しむ様子ものぞかせた。