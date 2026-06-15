宮本浩次の＜60周年記念公演 さあ、ドーンと行くぜ！＞が2026年6月12日(金)、神奈川・ぴあアリーナMMで、超満員の観客が詰めかけるなか、開催された。同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

還暦を迎えた当日の公演ということもあり、通常のバースデイライブよりも“節目”のニュアンスが濃くなっていた。6月10日にソロとして4年半ぶりのオリジナルアルバム『I AM HERO』を発表した直後というタイミングでもあり、新作の曲が散りばめられていたが、エレファントカシマシの曲、カバー曲なども交えた多彩な構成になっていて、宮本のこれまでの音楽人生も鮮やかに浮かび上がった。この公演は全国各地の映画館でのライブ・ビューイングのほか、配信も行われたため、画面越しに愛と感動と熱狂の夜を体験したファンも多かったことだろう。

オープニングからスペシャルな演出があった。楽屋からステージへ向かう宮本の映像がステージ上のモニターにリアルタイムで映し出されたのだ。宮本がカメラに向かって、両手を広げておどけた表情を浮かべている。なんとお茶目な60歳だろう。宮本がステージに到着したと同時にライブがスタートした。一部の始まりの曲は「I love人生！」。宮本の伸びやかな歌声と強靭かつ自在なバンドの演奏が鳴り響いた瞬間から、会場内に高揚感と祝祭感が渦巻いた。バンドのメンバーは小林武史(Key)、名越由貴夫(G)、須藤優(B)、玉田豊夢(Dr)。宮本と何度も同じステージに立ち、宮本が絶大な信頼を寄せる凄腕ミュージシャンたちだ。

「悲しみの果て」「風に吹かれて」などのエレファントカシマシの代表曲はもちろん、レアな曲もいくつか披露された。そのひとつは、エレファントカシマシの2002年発表の「漂う人の性」。30代の頃に書いた曲を60歳の宮本がこんなにも真っ直ぐに、そしてこんなにも熱く歌えるのは、宮本がブレることなく“漂う人”であり続けているからだろう。宮本がアコースティックギターを弾きながら歌う姿は吟遊詩人のようでもあった。

「over the top」「哀愁につつまれて」など、最新作の楽曲は、ライブで演奏されることで、個々の曲の本質がより鮮明になっていくようだった。カバー曲は新たなアレンジが施され、今の宮本の歌声によって、新鮮な表情が見えてきた。小林の繊細なピアノに導かれて始まった「ジョニィへの伝言」では、ハットをかぶり、物語を紡ぐように丹念な歌声を披露。「飾りじゃないのよ 涙は」では、破壊された都市の映像が映し出され、ダンサー2人が踊る横での歌となった。激しい雨が瓦礫を打ち付け、宮本の歌声が悲痛に響いた。一部最後の曲は「close your eyes」。目を閉じて聴いていると、胸の扉が開き、宮本の優美な歌声が体内に満ちていった。

二部のスタートの曲は「夜明けのうた」だ。宮本は赤いケープ風の衣装をまとい、花道の先端が上昇した円形ステージの上で歌っていた。希望の匂いのする歌声が、かすかに差す朝日のようにさりげなく、でも確実に染みてきた。「愛を抱きしめろ」では、躍動感あふれるグルーヴに乗ってのワイルドな歌声で観客を荒々しく叱咤激励。

「宮本浩次、実は歌手デビュー50周年の年でもあるんです」というMCに続いて、宮本の10歳当時の初レコード作品「はじめての僕デス」の音源が流れ、途中から60歳の宮本が歌い始めると、大きなどよめきが起こった。60歳の宮本と声変わり前の10歳の宮本がユニゾンで歌っていた。2人の宮本に共通するのは、ともに成長期の真っ只中であることだろう。スクリーンに映し出された月が三日月から満月へと満ちていくなかでの「今宵の月のように」や、銀テープが発射され、キラキラと輝く会場内にいる全員を称えるような「ハレルヤ」など、全曲がハイライトであり、クライマックスだった。

「60周年記念、どうもありがとう。幸せです。信じられません！」との言葉に続いて、銀の紙吹雪が舞う中で披露されたのは「Today-胸いっぱいの愛を-」。曲の終わりで宮本がステージ上段に設置されたドラを鳴らし、観客を祝福した。二部のラストは最新アルバム収録曲の「I AM HERO」だ。限界を超えていくような宮本の渾身のシャウトと白熱の演奏が、すべての観客を鼓舞した。

三部で登場した宮本は、赤いスーツ、赤いシャツ、赤いネクタイ姿で、赤い紙吹雪が舞う中で「冬の花」を歌った。愛の告白のような情熱的な歌声による「P.S. I love you」に続いて、三部の最後の曲は、エレファントカシマシの「RESTART」だ。2017年に発表された曲であり、苦難を乗り越えた証が刻まれたロックンロールだ。還暦には“60年で人生が一巡し、新たな人生のスタートを切る”という意味がある。この瞬間にぴったりな選曲だ。スクリーンに若き宮本の写真の数々が映し出される演出もあった。夢を見続け、明日を思い続けてきた男は、今もなお、夢を見て、明日を思い、挑み続けている。《ここからがRESTART》というフレーズの“ここ”とは、今この瞬間、この場所だろう。

三部が終了したところで、宮本が花道を歩き、アカペラで「Happy Birthday to You」の歌詞の一部を変えて、「ハッピーバースデイ、ディア・エブリバディ」と歌い、観客を祝福した。さらに、モニターに60本のロウソクが灯る映像が映し出されると、「一緒に消そうぜ、エブリバディ」と提案し、宮本の「せーの」の合図で、観客全員が「フー！」とロウソクの炎を消した。こんなかけがえのない場面を思い出として胸に刻むことが、明日への活力となっていくに違いない。

終演直後、2026年末から2027年にかけてのアリーナツアーも発表された。まだ披露されていない『I AM HERO』の楽曲たちは、息を潜めてその時を待っている。

取材・文◎長谷川誠

撮影◎伊藤彰紀(aosora)

■＜宮本浩次「60周年記念公演 さあ、ドーンと行くぜ！」＞

6月12日(金)＠神奈川・ぴあアリーナMM セットリスト

▼一部

01 I love 人生！

02 漂う人の性

03 悲しみの果て

04 over the top

05 昇る太陽

06 ジョニィへの伝言

07 哀愁につつまれて

08 飾りじゃないのよ 涙は

09 風に吹かれて

10 close your eyes

▼二部

11 夜明けのうた

12 愛を抱きしめろ

13 はじめての僕デス

14 今宵の月のように

15 ロマンス

16 rain -愛だけを信じて-

17 俺たちの明日

18 ハレルヤ

19 Today -胸いっぱいの愛を-

20 あなたのやさしさをオレは何に例えよう

21 I AM HERO

▼三部

22 冬の花

23 P.S. I love you

24 RESTART 【ライブ配信詳細】

・アーカイブ視聴可能期間：6月15日(月)23:59まで

・販売期間：4月30日(木)21:00〜6月15日(月)21:00

※開演時間直前は回線が混み合い、アクセスしづらくなる可能性がございます。生配信当日は開演時間よりも前に、余裕をもってアクセスしてください。

・配信プラットフォーム：イープラス「Streaming＋」

※配信開始後、アーカイブ配信期間内も視聴券をご購入可能

※ご入金確認の関係上、視聴可能期間最終日の1日前よりお支払い方法はクレジットカードのみとなります。

※毎月第1・第3木曜日午前2:00〜午前8:00はシステムメンテナンスのためチケットの申込み不可

■＜宮本浩次 TOUR 2026〜2027 I AM HERO＞

▼2026年

12月25日(金) 福岡・福岡国際センター

open17:30 / start18:30

12月26日(土) 福岡・福岡国際センター

open16:00 / start17:00

（問）キョードー西日本 0570-09-2424

▼2027年

1月05日(火) 愛知・クロコくんホール(日本ガイシホール)

open17:30 / start18:30

1月06日(水) 愛知・クロコくんホール(日本ガイシホール)

open17:30 / start18:30

（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

1月23日(土) 宮城・ゼビオアリーナ仙台

open16:30 / start17:30

1月24日(日) 宮城・ゼビオアリーナ仙台

open16:00 / start17:00

（問）GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

2月10日(水) 東京・国立代々木競技場 第一体育館

open17:30 / start18:30

2月11日(木/祝) 東京・国立代々木競技場 第一体育館

open16:00 / start17:00

（問）DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/

2月27日(土) 兵庫・GLION ARENA KOBE

open16:30 / start17:30

2月28日(日) 兵庫・GLION ARENA KOBE

open16:00 / start17:00

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

ツアー特設サイト：https://miyamotohiroji.com/iamhero

初回限定「Birthday Concert 最高の日、最高の時」盤

初回限定「俺と、友だち」盤

通常盤

■ニューアルバム『I AM HERO』

2026年6月10日(水)発売

予約リンク：https://hirojimiyamoto.lnk.to/2026_album_cd

【初回限定「Birthday Concert 最高の日、最高の時」盤(CD＋Blu-ray)】\9,000＋税

・＜〜50代最後のBirthday Live〜 最高の日、最高の時 at ぴあアリーナMM 2025年6月12日＞フル収録したBlu-rayとCD『I AM HERO』の2枚組

【初回限定「俺と、友だち」盤(CD＋Blu-ray)】\9,000＋税

・＜宮本浩次 俺と、友だち at 武道館 2025年10月27日＞をフル収録したBlu-rayとCD『I AM HERO』の2枚組

【通常盤(CD)】￥3,300＋税

▼CD収録曲

00.さあ、出かけよう！

01.over the top

(TVアニメ『トリリオンゲーム』第2クール オープニングテーマ)

02.I love人生！

(テレビ朝日系2026年4月期火曜9時枠新ドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』主題歌)

03.かなりニュールネッサンスなnew dayよ！

04.零地点Bomb

05.風と私の物語

06.close your eyes

(TBS系『news23』エンディングテーマ)

07.feel so fine

08.Today - 胸いっぱいの愛を -

(フジテレビ4月期火9ドラマ『人事の人見』主題歌)

09.哀愁につつまれて

10.生きているから

11.I AM HERO

(映画『爆弾』主題歌)

12.愛を抱きしめろ



▼Blu-ray収録内容 ※初回限定「Birthday Concert 最高の日、最高の時」盤

冬の花 / ハロー人生!! / TEKUMAKUMAYAKON / 化粧 / 異邦人 / 夜明けのうた / 今宵の月のように / 悲しみの果て / あなた / Woman “Wの悲劇”より / ロマンス / passion / 昇る太陽 / ハレルヤ / 俺たちの明日 / over the top / close your eyes / Fight! Fight! Fight! / コールアンドレスポンス / rain -愛だけを信じて- / P.S. I love you / Today - 胸いっぱいの愛を- / オレを生きる / サムライ / 哀愁につつまれて



▼Blu-ray収録内容 ※初回限定「俺と、友だち」盤

over the top / 明日を行け / 悲しみの果て / 夜明けのうた / 凡人−散歩き− / サラリサラサラリ / It’s only lonely crazy days / Do you remember？ / OH YEAH！(ココロに花を) / Hello. I love you / ジョニィへの伝言 / 風 / 風と私の物語 / 哀愁につつまれて / close your eyes / 今宵の月のように / 昇る太陽 / ハレルヤ / ガストロンジャー / I AM HERO / 冬の花 / rain −愛だけを信じて− / P. S. I love you / First Love ▼店舗特典(全6種)

・UNIVERSAL MUSIC STORE：A4サイズペーパーファイル

・タワーレコード：A2サイズポスター

・ローソンHMV：スマホサイズステッカー

・楽天ブックス：A4サイズクリアファイル

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・その他拠点店：ポストカード