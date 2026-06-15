◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本２―２オランダ（１４日、ダラス競技場）

【ダラス（米テキサス州）１４日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、岡島智哉、カメラ・今成良輔、山崎賢人】世界一を目指す８大会連続８度目出場の日本は、過去３度準優勝のオランダとの初戦を２―２で引き分けた。２度リードを許す展開だったが、後半にＭＦ中村敬斗と鎌田大地のゴールで大きな勝ち点１をもぎ取った。

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ＭＦ久保建英のワンプレーが、オランダ守備陣に風穴を空けた。０―１の後半１２分。ＭＦ佐野海舟からのパスを中央で受けるとターンしてドリブルし、左ウィングバックのＭＦ中村へパス。中村のクロスははじかれたが、クリアボールを拾った３バックの左のＤＦ伊藤洋輝が再び中村にボールを預けると、久保は左サイドの裏のスペースに抜け出して、ボールを受ける。小刻みなタッチでエリア内左でボールをキープし、最後はタイミングよく右足パスを中村に送り、劇的な同点弾をアシストした。

本来は右シャドー（１トップ後方）だが、左サイドの深い位置まで進入する、大胆なまでの“レーンまたぎ”。後半２５分過ぎに相手との接触プレーで左膝付近を痛めて無念の負傷交代となり、試合後の取材対応はなかったものの、間違いなく相手を混乱に陥れ、日本に勢いをもたらしたプレーだった。

思い返すと、５月３１日の壮行試合・アイスランド戦（１〇０）でも、同じように右シャドーから左サイドへ入っていき、守備を固める相手からチャンスを作る場面があった。試合後に久保は「選手がポジションを捨てるじゃないですけど、レーンを飛び越えてワンサイドに厚みを持たすのは大事になってくると思いました。今日みたいな相手だったら、（レーンを）またがないといけないのかなと。前半のチャンスは僕か誰かがレーンをまたいで人数をかけて崩すのがほとんどだった」と振り返っていたが、ゴールを生み出すための勝負手は、大舞台でも確かな効果があった。

初出場だった前回のカタールＷ杯は１次リーグ２試合に先発したが、いずれも前半の４５分だけで交代。今大会へ「今はしっかりとチームを引っ張って、つらい時に力になれる選手になりたいというのがある」との決意を口にしていたが、しっかりとピッチ上で表現。あとはケガが軽傷であることを祈るばかり。Ｗ杯を勝ち上がるために、やはり久保建英の力が必要だ。（後藤 亮太）