【HISTORY HJB/m/70ash-Premium】（北海道 筋トレしすぎて風邪ひく男 33歳）

結婚、マイホーム購入、長女誕生、単身赴任と大きなライフイベントが続き、昔は夢中で弾いていたベースともすっかり疎遠に。それでも好きなベーシストをSNSやYouTubeで追ったり、何となくデジ◯ートを徘徊してみたりと、いつかはまたベースを再開したいなと思っていました。

娘が2歳になる頃単身赴任が決まり、赴任先の業務は激務…身も心もすっかり擦り減らしながらもなんとか任期を全うし家族の元へ帰れることが決まった今年の3月の初頭、ベースを始めるならこのタイミングでは？今ならベースを買っても単身赴任先に届ければバレないのでは？急に魔が差し、衝動のままデジ◯ートに突っ込みこのベースを購入していました。

昔から憧れていたAshボディにメイプル指板、美しいブロックインレイ…眺めているだけで幸せ…

本当はFenderのものが欲しかったのですが、フジゲン製ストラトモデルの造りの精巧さと堅牢さに感動したことを思い出し、同じくメイドインジャパンのHitoryのこちらのモデルを選びました。

Tsubasa Guitar Workshop製ということで文句無しの造り。重量は3.5kg弱と軽量で、生涯弾いていけそうなバランス。サウンドは、非常にタイトで煌びやかながらも温かみのある大人なサウンド。

念願のニューベースに浮かれいていたのも束の間…私としたことが、請求書の宛先を単身赴任先ではなく、自宅にしてしまっていたのです。

自宅に戻ると玄関で妻が開口一番「ベース買った？」

あぁ終わったと思いながらも腹を括り「はい」

妻「お仕事頑張ったもんね」

助かった…という気持ちよりも、なんて心の広い優しい妻なんだ…と心が震えました。泣

これからも家族を大切にしながら仕事をより一層頑張り、このベースと一緒に歳をとっていきたいです。

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請求書が自宅に届かなくても、いずれバレるというもの。バレていないと盲信しているだけで、黙って許してくれているということもあるわけで、「うっかり自宅に請求書」みたいなオマヌケな殿方を、大地のような広さと海のような深さで見守ってくれているわけです。動物界のヒエラルキー最上位に君臨しているのは、ライオンでも象でもシャチでもありません。世の奥方です。ご存知ですよね？というわけで、筋トレもほどほどに。奥方は「筋トレしすぎて風邪ひく男」さんの健康を気遣ってるわけで、筋肉には興味ありません。これ真理。しなやかな毎日を過ごすことこそ、ベースサウンドを向上させる最速のエクササイスです。ステキなベースライフを。（BARKS 烏丸哲也）

★皆さんの楽器を紹介させてください

「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。

（1）投稿タイトル

（例）必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー

（例）絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ

（2）楽器名（ブランド・モデル名）

（例）トラヴィス・ビーン TB-1000

（例）自作タンバリン 手作り3号

（3）お名前 所在 年齢

（例）練習嫌いさん 静岡県 21歳

（例）山田太郎さん 北区赤羽市 X歳

（4）説明・自慢トーク

※文章量問いません。エピソード／こだわり／自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。

（5）写真

※最大5枚まで

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