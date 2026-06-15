俳優・仲野太賀主演のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」の第２３話が１４日に放送され、世帯平均視聴率が１１・２％となったことが１５日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１３・５％でスタート。第２話は１２・２％、第３話は１２・９％。第４話は１３・１％。第５話は１２・５％。２月８日は衆院選の開票速報で放送休止し、２週ぶりの放送となった第６話は１１・８％。第７話１０・９％、第８話１２・１％。第９話１０・４％。第１０話１２・１％。第１１話１１・６％。第１２話１１・４％。第１３話１１・８％。第１４話は１２・２％。第１５話は１１・６％。第１６話は１１・９％。第１７話は１０・４％。第１８話は１０・７％。第１９話。第２０話１１・６％。第２１話と第２２話は１０・８％と推移。今回の個人視聴率は６・４％だった。

仲野が豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）役で主演を務め、天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下克上サクセスストーリー。

第２３話は「さらば半兵衛」。荒木村重（トータス松本）が謀反を起こした。独断で村重の説得に向かった官兵衛（倉悠貴）は、捕らわれの身となってしまう。官兵衛が裏切ったという噂（うわさ）が流れる中、信長（小栗旬）から、長浜で寧々（浜辺美波）が預かっている官兵衛の子を始末しろという命令が。半兵衛（菅田将暉）は、ためらう秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野太賀）に、幼い命を救う策を提案。だが、差配を任され長浜へ向かう半兵衛の胸には別の思惑があった…と展開した。

今回は半兵衛の最期が描かれた。役作りでゲッソリとした菅田の姿を見たネットは「病気の役だからってまた痩せてなかった？？すごすぎる」「凄まじい痩せっぷり」「観ていて心配になるぐらいの本当に凄い痩せ方」「いつもと別人みたい…恐るべし菅田将暉」「病床の竹中半兵衛を演じる為に痩せられた菅田将暉さんの役者魂に感服」と驚き。

仲野の父で俳優の中野英雄もＸで「凄かった 子供も抱いた後の涙までのスピードが異常な力だった ラストシーンも完璧な芝居でした 凄すぎる さすが菅田将暉 菅田将暉さん いつも太賀の力になって 頂き有難う御座います」とつづり、「何キロ落としたんだろう…まだ、手が震えてる 凄いもの観てしまった…」と感動していた。