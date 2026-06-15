ワールドカップの試合後、ゴミ拾いにいた男の意外な正体

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米テキサス州ダラスで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組初戦を迎え、オランダと2-2で引き分けた。試合後には現地を訪れたサポーターが恒例のゴミ拾い。海外メディアがこの光景に驚く中、意外な米国人がこの中に紛れていたとも伝えている。

米放送局「ESPN」の番組「スポーツ・センター」公式Xが「日本のファンは毎試合後にゴミを拾う。そして今回、ジェイミス・ウィンストンが参加した」と題して公開した写真には、背番号4番の日本代表ユニホームを着て、ゴミ拾いに参加する大柄な男性が。NFLジャイアンツのQB、ジェイミス・ウィンストンだという。

2015年にドラフト全体1位指名を受けてプロ入りしたエリートで、現在は2年総額800万ドル（約12億8000万円）の契約でプレーしている。意外な光景に米国のファンからも驚きの声が集まった。

「この文化を採用するには何が必要なんだろう」

「ジェイミスはみんなの味方だ！」

「日本のファンがまたもや基準を作ったね」

「ウィンストンの品がある振る舞いだ」

「好感度高すぎる男だ」

「最近インターネット上で見たものの中で最高だ」

試合では日本が2度のリードを奪われたが、いずれも追いつく粘りを見せた。歓喜のシーンは後半43分。小川がヘディングシュートを放ったが、その前にいた鎌田の頭にボールが直撃。これがそのままゴールネットを揺らし、同点に。ドローで勝ち点1を得た。



（THE ANSWER編集部）