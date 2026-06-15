W杯日本―オランダ

サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦した。1-2とビハインドの後半、小川航基のヘディングシュートが鎌田大地の頭に当たり、そのままゴール。2-2でオランダ相手に貴重な勝ち点1を掴んだ。試合後にはマン・オブ・ザ・マッチ（MOM）が発表。無表情だった1枚に反響が広がっている。

腑に落ちない表情がファンの視線を集めた。

オランダがリードし、日本が追いつく展開になったグループFの初戦。大会から発表されたMOMは、オランダの主将DFファンダイクだった。193センチを誇るCBは後半5分に高い打点のヘディングで先制点を奪取。ただ終盤、セットプレーで小川に競り負けて痛恨の失点を招いてもいた。MOM選定の写真では無表情。嬉しさは一ミリも感じられない。

W杯公式Xが「皆さんの投票により、フィルジル・ファンダイクが最優秀選手に選ばれました！」とつづって、実際の画像を公開。瞬く間にネット上で拡散すると、国内外のファンからは続々と反響が寄せられた。

「カマダは間違いなく奪われた」

「そんなまさか。ナカムラだろ」

「ファンダイクは受け取りたくなかったような表情だ」

「彼には値しない」

「有名な選手にしか与えられないのか」

「この人に決められたけど小川様がこの人を上回って得点を決めたので気分が良いです」

「小川に上から叩かれたのに？」

「ダイク全然嬉しくなさそう」

「えぇ…マン・オブ・ザ・マッチはファンダイクなん…てか、虚無顔やん」

4年前のカタール大会では、日本と同組だったドイツ代表のカイ・ハヴァーツが、やはり無表情でMOM選定の1枚におさまったことが当時話題に。X上では「4年前のハヴァーツのアレ思い出す表情」「いつかのハヴァーツよりはマシな顔」との指摘もあった。



（THE ANSWER編集部）