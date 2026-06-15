◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 オランダ２―２日本（１４日、ダラス競技場）

８大会連続８度目の出場の日本代表は、過去３度準優勝の強豪オランダとの初戦を２―２で引き分けた。２度リードを許す展開だったが、後半にＭＦ中村敬斗と鎌田大地のゴールで大きな勝ち点１をもぎ取った。日本ベンチにはケガで離脱したＭＦ遠藤航のユニホームが掲げられた。ケガで無念の離脱となった主将の思いも背負って戦っていたチームには、試合前に遠藤からビデオメッセージが送られていた。

後半３５分から出場したＦＷ小川航基は試合後、遠藤のメッセージについて言及した。遠藤からは「みんなのため、家族のため、日本中の人々のために戦う部分もあるけど、まずは自分自身のために戦ってほしい」と、伝えられたという。「試合前にビデオメッセージが送られてくると、感情があふれ出ちゃうところもやっぱりある。航くんの顔を見るだけで、そばに居る気がするし、みんなを見守ってくれるような時間だった」と、しみじみ語った。

今回の試合では、１―２出迎えた後半４４分、伊藤純也のコーナーキックに頭で合わせ、鎌田大地の同点ゴールをアシスト。一時、小川のゴールかと思われるほどの完璧なヘディングに「もやもやしてますけど、チームに貢献できてうれしいです」と、喜びをかみ締めた。