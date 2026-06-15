築地の中華料理店で起きた一家4人惨殺事件。現場はふすま一面に血しぶきが飛び散り、まるで血の海だった。警察は第一発見者である従業員の山口を疑うが、彼が証言した謎の新入り女性の存在により容疑は晴れる。

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釈放後、捜査に猛烈に協力しメディアの寵児となった山口だったが、事件は誰もが予想だにしない結末へと向かっていく――。1951年（昭和26年）東京で起きた事件の発端を、鉄人社の文庫新刊『戦後まもない日本で起きた30の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）



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中華店を営む家族4人が殺害

1951年（昭和26年）2月22日午前9時20分ごろ、東京都中央区築地の築地警察署の刑事部屋に、1人の男が血相を変え飛び込んできた。署のすぐ真裏にある中華料理店「八宝亭」の見習いコックで、毎日のように出前に訪れていた山口常雄（当時25歳）である。

署員にも顔なじみの山口曰く、店の主人一家が血まみれで倒れているという。

さっそく現場に急行した刑事は、今まで経験したことのないような凄惨な現場を目の当たりにする。ふすまが一面血しぶきで染まった階下の4畳半で、店主の岩本一郎（同42歳）、妻のキミ（同40歳）、長男（同11歳）、長女（同10歳）が寝間着姿のまま頭部をかち割られ死亡していたのだ。

調理場の冷蔵庫に凶器と思しき血の付いた薪割り用の鉈が残されていたことから、警察は殺人事件と断定。捜査に乗り出す。

被害者4人の胃に残されていた食物の消化状況から死亡推定時刻は午前4時ごろと判明。また、家から現金4万円（現在の貨幣価値で約160万円）の他、残高14万円あまりの預金通帳、女物の腕時計、財布が奪われていることから金目当ての犯行であることは間違いなかった。警察は改めて第一発見者の山口から詳しい話を聞き、以下の証言を得る。

八宝亭で働き始めたのは2カ月前の前年12月10日。事件当日の午前9時ごろ、間借りしている2階の部屋で目覚め下に降りたところで血みどろの4人を発見した。前夜は仕事で疲れており深夜12時ごろ床についたが、そんな日はサイレンが鳴っても目を覚まさないので異変には一切気づかなかった。ただ、従業員募集の貼り紙を見て事件前日から住み込みで働き始めた太田成子という女性がどうも気になる。

捜査線上に浮上した「小太りの女」

彼女は小太りで20代半ば、身長は150センチ程度、パーマをかけており化粧は厚め。昼間は特に変わった様子もなかったが、閉店後の23時半過ぎ、主人が売上金を計算している姿をじっと見ており、さらに日が変わった午前1時半ごろトイレに行こうと階下に降りると、階段脇の太田の部屋から押し殺すように話す男女の声が聞こえてきた。不審に感じていたところ、彼女が部屋から出て来て、親戚の者が訪ねて来たので今晩は泊めると言う。

男の顔は見えなかったが、年齢は26、27歳でネズミ色のオーバー、白っぽいズボン、ノーネクタイ、がっしりした体格で、顔は浅黒かった。てっきり太田が男を部屋に連れ込んだものと思い、特に咎めることもなく部屋に戻り再び眠りについた。しかし、朝になると2人ともいなくなっていた──。

この話を警察が鵜呑みにしたわけではない。一家4人が惨殺されたのなら叫び声が聞こえたはず。大きな音がしても目覚めないという山口の言葉は本当だろうか。また、血を流して倒れている4人を発見し、なぜ救急ではなく警察に連絡したのか。彼らを助けたいと思うなら、まず病院に通報するのではなかろうか。

さらに、事件当夜、八宝亭の電話の受話器が外れており、そこから山口の指紋が検出されていた。もちろん、従業員であれば出前の電話を受けることもあるだろうが、一方で犯行がバレないよう意図的に外した可能性も考えられる。

何より外部から侵入した形跡がなく、犯人は被害者と顔見知りの可能性が高かった。

第一発見者の従業員が「時の人」に

当初、警察は第一発見者の従業員・山口を疑うが、彼が証言した新入り女性の目撃情報から容疑は晴れる。

釈放後の山口は、捜査への猛烈な協力やメディアへの積極的な情報提供により、手記まで掲載されるほどの「時の人」となった。だがその裏で、事件は誰もが予想だにしない方向へと展開していく⋯⋯。

中華料理店「八宝亭」一家を殺害した「真犯人」は誰なのか。実は、被害者たち「すぐ近く」に潜んでいたのである。

〈新入り女性は「利用された」だけだった…【築地「八宝亭」一家殺害事件】4人を殺害した「真犯人の正体」（昭和26年の事件）〉へ続く

（鉄人ノンフィクション編集部／Webオリジナル（外部転載））