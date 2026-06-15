元日向坂46の影山優佳が、いよいよ開幕する「FIFAワールドカップ2026」にあわせてあらためて注目を集めている。

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影山は、2001年5月8日生まれの東京都出身で、2016年5月に「けやき坂46オーディション」に合格し芸能界デビューした。しかし、2018年に学業優先のため一時活動を休止するなど、紆余曲折あったアイドルだ。

復帰したのは、けやき坂46が日向坂46へと改名した後の2020年で、グループはすでに勢いに乗り、他のメンバーから後れを取る形でアイドル活動を行わなければいけなくなった。個人で俳優業にも挑戦したが、なかなかパッとせず超人気アイドルとは言えず……。そんな影山がブレイクしたキッカケは、「FIFAワールドカップ カタール2022」に関連する仕事だった。



サッカー日本代表の「勝利の女神」と化している影山（本人インスタグラムより）

次々に“神予想”、三笘の活躍も予想していた？

かねてよりサッカー好きを公言していた影山は、カタールワールドカップの開催時にABEMAの特別生中継を中心に、さまざまな番組に出演。キャッチフレーズに「あなたのハートにゲーゲンプレス！」というサッカー用語を使っていたこともあり、すぐにアイドルファン以外からも注目の的になった。あまりに多くの番組に出演していたことで、SNSでは「#影山寝ろ」という投稿が相次ぎ、世界トレンド入りするほどの盛り上がりをみせたほどだ。

当初は、単なるサッカー好きのいちアイドルと思われていた影山だが、出演番組では勝敗やスコア、フォーメーションをプロ顔負けの分析力で解説。しかも、日本代表のスタメン予想などを次々と的中させていった。特に日本vsスペイン戦では「2-1」で日本が勝利すると予想し、見事的中させただけでなく同大会で大ブレイクすることになった三笘薫に注目するなど“神予想”を連発した。

ほほえましい「彼氏疑惑」も話題に

さらに、決勝トーナメント1回戦の日本vsクロアチア戦については、「1-1の同点でPK戦」になったうえ、スコアは「4-3」で日本が勝利すると予想。結果としてPKで敗れたのは日本だったが、スコアはしっかりと当てたことで大きな話題を集めた。

ちなみに、影山は事前番組でクロアチア戦の見どころを「タレントが豊富な中盤の崩し方」だと解説していた。そのうえで、実力が拮抗するため1-1の同点だと予想しており適当にスコアを付けたわけではないことがわかる。こうした影山の神予想は、連日のようにネットニュースで取り上げられ、国民的な知名度を獲得することとなった。

このブレイクをキッカケに、影山はアイドルという枠を超え、サッカーファンから愛される存在になる。

そもそも小学生時代に男子に混ざってサッカーを習っていた経歴を持ち、4級審判の資格も取得済みの影山は、Jリーグだけでなく海外サッカーの知識も豊富だ。余談だが、弟・秀人はサッカー関東大学リーグの国士舘大学で活躍していた。残念ながら練習中に意識を失い、その後遺症で競技を引退することとなったが、姉弟のツーショットをSNSにアップした際には「彼氏公開かと」と話題になった。

時間がない時は試合をタブレットとスマホ、テレビの3画面で同時視聴するエピソードを明かすなど、異常なサッカー愛がたびたび話題になる。共演した元日本代表の本田圭佑や内田篤人からもかわいがられ、今や女性としてナンバーワンの「サッカータレント」にまで成長したと言える。

そんな影山は、勝利の女神としても崇められている。2025年10月に日本代表がブラジル代表に史上初めて勝利した際、テレビ朝日の中継で影山はゲスト出演していた。SNSでは影山が勝利の女神だと称賛され、今回のワールドカップでもいくつかの番組出演が決まり、「コカ・コーラ FIFAワールドカップ26」のアンバサダーにも就任するなど、まさに一人勝ち状態だ。

クイズ番組での活躍で、さらにブレイク

サッカー仕事で確固たる地位を築いた影山だが、さらにブレイクを加速させたのは、クイズ番組での仕事だ。

「メンサ」に所属するほどの高IQ

影山は、名門の筑波大附属高出身で、秀才アイドルとしてグループ在籍時からクイズ番組で活躍した。全人口の上位2％とされるIQの持ち主しか入れない国際的交流グループ「MENSA（メンサ）」の会員であることも明かしており、2023年5月には、『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』（テレビ朝日系）の3時間スペシャルで、番組史上最年少優勝を果たしている。

自ら「知識欲が強い」と公言し、これまで20近くの資格や検定を取るなど、常に勉強を欠かさない。その知識欲は幼少期からあるそうで、過去にインタビューで『伊東家の食卓』（日本テレビ系）に関連する書籍を学校の読書の時間に読んでいたと明かしている。その際に、教員から「小説ではないものを読むな」と怒られたそうだが、その書籍にどんなメリットがあるのか解説し教師を“論破”したという。信念が強く、貪欲に知識を得ようとする姿勢は、その頃から養われていたようだ。

サッカー、クイズと王道のアイドルらしからぬジャンルで成功した影山は、2023年7月19日に日向坂46を卒業した。卒業後は大手芸能事務所・プロダクション尾木に在籍するのだが、この移籍が大成功だったとテレビ関係者は明かす。

「影山さんの事務所は、大手の中ではタレントがやりたい仕事を尊重する傾向が強い。アイドルの先輩である小嶋陽菜さん（現在は系列企業に所属）も、かなり自由に芸能活動をさせてもらっていましたからね。

同事務所は48グループのアイドルが多く在籍した実績があり、元アイドルの扱いに特に慣れている印象です。影山さんも、卒業後はサッカー仕事、クイズ番組を継続しつつ、俳優業も本格化して上手に売り出してもらっている。事務所選びに成功した1人ではないでしょうか」

「熱愛の心配がない」俳優活動でも高評価

サッカー仕事やクイズ番組と並行して、影山は多くのドラマに出演し俳優としても存在感を放っている。

2024年後半からは立て続けに作品へ出演し、現在もドラマ『るなしい』（テレビ東京系）に出演中だ。女優業に関しても強い知識欲が活かされているそうで、『こんばんは、朝山家です。』（ABCテレビ・テレビ朝日系）へ出演した際の公式インタビューでは、作品に出演する際は自分の出番がないときも現場を見学し、監督に考えていることやテクニックを質問していると話した。

その成果があるのか、出演作を重ねるたびに演技が良くなり、バイプレイヤーとして一定の評価を得るようになっている。こういった、勤勉でまじめな姿勢がテレビ関係者たちに好印象を与えているそうだ。

「影山さんは地頭が良いので、自分が求められていることをすぐに理解し実行できる。コミュ力も高いのでスタッフや共演者とすぐ仲良くなっていますし、いまのところ悪い噂を聞きません。それに、時間があると常にサッカーを見ているようで、熱愛の心配がないのも魅力です。クイズ番組で活躍したことで、シニア世代にもファンが多く好感度も高いので、ドラマで使いやすいと重宝されています。今後は、俳優としてもますます人気が出そうです」（同前）

何かと評判がいい影山だが、7月30日には初のエッセイ集『影まで愛して』（マガジンハウス）も発売される予定だ。「本当の影山優佳」を文章で明かしているそうで、どんな1冊になるのか注目が集まる。

注目と言えば、これから始まるワールドカップでの予想や活躍ぶりからも目が離せない。再びどんな神予想を見せてくれるのか。また、勝利の女神としてどのように日本代表の活躍を後押ししてくれるのか。

（ゆるま 小林）