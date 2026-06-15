初めてのソロツアーとなった「BAD WORLD TOUR」ほか、国内外のさまざまな仕事でマイケルと関わった田中章氏。田中氏は当時のEPIC・ソニーの国際部で海外のレーベル、アーティスト・マネージメントとのマーケティングに関わる交渉、契約などに携わっていた。国内外でマイケルに何度も会い、彼の素顔の一端を垣間見ることが多かった人物である。

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当時のCBS・ソニー信濃町スタジオでのマイケル。（田中氏提供写真）

「私が担当になった時、マイケルは既にスーパースターとしての地位を確立していて、彼についての知識はありましたので、一緒に仕事ができることをうれしく思いました。初対面の時も、スーパースターとしての圧倒的な存在感はありますが、マイケルの穏やかな笑顔に親近感を感じたことが印象に残っています」

ホテルで「友達を紹介したい」と言われ…

田中氏はマイケルから「Aki」と呼ばれ、日本において最も信用されていた人物だったと言われている。それを裏付けるエピソードは枚挙に暇がない。

「シャイなマイケルが、ある日のコンサート前のレセプションで、急に私と肩を組んできたのには驚きました。スタッフが写真を撮ってくれ、（その写真に）マイケルが『Love Always（変わらぬ愛をこめて）』と書き込んで送ってくれました。彼のマネージャーだったフランク・ディレオの話によれば、マイケルが『Love』だけでなく『Always』を付けるのは家族やごく親しい人にだけだった、と聞いてとてもうれしく思いました」

滞在先のホテルではマイケルから「友達を紹介したい」と言われて部屋に行き、バブルスと会っている。また、時にはメディアへのマイケルのコメントを田中氏が代弁したこともあったという。

「最初の来日時、コメントをフランクに依頼したところ『Akiがマイケルの気持ちを代弁しておいて』という話になり、私のコメントが『マイケル談』として発表されました。マイケル本人の意図なのか、フランクの独断だったかはわかりません。フランクはかつてEPIC／USAのプロモーション部門の部門長で、以前から共に仕事をした仲でしたので、気心が知れていたこともあったのでしょう。今だから話せることですが、メディアやファンの方々には申し訳ないことをしました」

マイケルが握手を求めた清掃員

そんな信頼関係は、マイケルが熱心だった慈善活動でも発揮された。マイケルは「レコードの売り上げを子どもたちのために寄付したいが、寄付先はAkiが決めてほしい」と田中氏に伝え、宮城まり子が経営していた肢体不自由児療護施設（当時）・ねむの木学園を推薦した。

「ねむの木学園への寄付の件はマイケルの希望で非公開でした。マイケルの生涯の寄付総額は数百億円とも言われ、ギネス記録になっていますが、こうした非公開のケースも含めれば実際の寄付総額はさらに多いと思います」

田中氏には、これらの慈善活動がマイケルの心からの行動だったことを確信した瞬間がある。87年の10月、マイケルが六本木のソニー・ミュージックのスタジオで「The Way You Make Me Feel」のMVに、かけ声を吹き込む作業を行っていた時のことだ。

「マイケルをトイレに案内した際、階段の踊り場に、顔にケロイドの痕が残る清掃員の方がいらっしゃったんです。するとマイケルが私に『あの方と握手をしてもいいですか？』と聞くのです。私がその方にお話しすると、マイケルは彼の元に歩み寄り、手をしばらく握っていました」

そこにいたのは、マイケルと清掃員と田中氏だけだ。

「もしマイケルが、表向きだけの慈善活動を行う人間であれば、周囲に誰もいない場所でそのような行動はとらないでしょう。彼には真の優しさと思いやりがあるんだ、と強く感じましたね」

普段の優しさの一方で、田中氏はアーティストとしての厳しさを感じることもあった。

「レコーディングでは『これくらいでOK』という線を認めず完璧主義でした。ダンスも同様で、来日中もホテルの部屋の一角にダンス練習用の木のフロアーを作り、ツアー中でも練習を繰り返していました。細部までこだわった芸術家的完璧主義とストイックさ、責任感は、彼が幼い頃から培ったプロ意識からくるものです。その原動力はシンプルで『観てくれる人々を幸せにし、現実を忘れるような魔法の時間を届けたい』という使命感にあったと思います」

マイケルの“魂からのメッセージ”に耳を傾けてほしい

そう語る田中氏は、今回の映画で、人間・マイケルの姿に注目してほしいという。

「あれだけ世界中から事実無根の誹謗中傷にさらされ、傷つけられてもなお、その美しい精神を失わず強く生きてくれたことは、奇跡ですらありました。彼がさまざまな苦難に置かれたのは、当時は現在とは比較できないほどの激しい黒人差別があったからですが、そのなかで彼がいかにそれに立ち向かい、差別の壁を打ち破っていったのか……」

田中氏はマイケルの苦難の人生を振り返り、最後にこう語った。

「楽曲やダンスへの評価に比べ、マイケルが音楽で訴えようとした平和、反戦、人種差別問題、博愛、環境問題といったメッセージへの注目度が、どうしても薄く感じるんです。この映画を観て、改めて彼の音楽を聴いて、魂からのメッセージに耳を傾けてほしい。そう、心から願っています」

たなか・あきら 1950年、愛知県生まれ。1973年CBS・ソニー（現：ソニー・ミュージックエンタテインメント）入社。国際部にてワム！、シンディ・ローパーなど多くの海外アーティストを担当。退職後は公益財団法人AFS日本協会理事などを歴任した。

（長谷川 町蔵／週刊文春CINEMA）