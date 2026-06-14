とちぎテレビ

子どもたちに図書館を身近に感じてもらおうと１４日から子どもたちのぬいぐるみたちが鹿沼市の図書館でおとまり会をしています。

このぬいぐるみおとまり会はアメリカの公共図書館が発祥とされており子どもに本を手に取ってもらう目的で日本でも各地の図書館で広まりました。

鹿沼市立図書館では２０２３年度から１年に１回行われていて今回で４回目となります。

今回は５人の子どもたちの５体のぬいぐるみが参加しました。

休館日や夜間など利用客がいない時間帯にぬいぐるみたちが図書館の中を探検したり絵本を読んだりと自由に行動している設定です。

その様子を職員が撮影しアルバムにして子どもたちにプレゼントします。

そして、本に関心を持つきっかけになるよう、ぬいぐるみたちが選んでくれたという設定で持ち主の年齢や性別に応じたおすすめの本を貸し出します。

大切なぬいぐるみと少しの間離れるのは寂しさもありますがメルヘンな夢の世界を体験できるこの取り組みは子どもたちに好評だということです。

ぬいぐるみたちは６月１９日の朝まで図書館におとまりし迎えに来た持ち主の自宅へと帰ります。