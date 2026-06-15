首都圏で楽しむハワイアンアフタヌーンティー4選。トロピカルフルーツのスイーツや伝統料理のセイボリーで南国リゾート気分
◆首都圏で楽しむハワイアンアフタヌーンティー4選。トロピカルフルーツのスイーツや伝統料理のセイボリーで南国リゾート気分
画像：バーラウンジ「シルバ」／ヒルトン東京ベイ
心もジメジメしがちな梅雨シーズン。ハワイをテーマにしたアフタヌーンティーで、気分を上げませんか？ 南国フルーツを使ったデザートやハワイの定番おやつをアレンジしたスイーツ、本格的なハワイアングリルなど、ハワイの太陽と海を感じるメニューがいろいろ。都会にいながら南国リゾートの雰囲気に浸って、夏のバカンス気分を先取り！
この記事の要約レポート
・ハワイをテーマにしたアフタヌーンティーを厳選。梅雨時も南国リゾート気分が味わえる
・バーラウンジ「シルバ」／ヒルトン東京ベイ：「ココナッツプリン＆アサイーのパフェ」などのスイーツと、「ハワイアンフライドチキン」など本格的なセイボリー
・METROPOLITANGrill／ヒルトン東京：ハワイ出身の料理長が手がける本格的なハワイアングリルなど肉料理が充実。スイーツ10種類は食べ放題
・レストランル・トリアノン／鎌倉プリンスホテル：「アサイーピタヤパフェ」や「スパムバーガー チーズソース添え」などが味わえる、土日祝限定のアフタヌーンティー
・ザカハララウンジ／ザ・カハラ・ホテル＆リゾート横浜：トロピカルフルーツを使ったスイーツやハワイアンドーナツ「マラサダ」に加え、贅沢なセイボリーも
◆バーラウンジ「シルバ」／ヒルトン東京ベイ（舞浜）
南国フルーツのパフェや限定モクテルでハワイ気分を満喫
千葉県の舞浜にあるヒルトン東京ベイのバーラウンジ「シルバ」では、夏を彩る「ハワイアンアフタヌーンティー」が期間限定で登場。
スイーツには、色鮮やかな南国フルーツを使った「ココナッツプリン＆アサイーのパフェ」や、ハワイ定番の揚げドーナツをアレンジした「マラサダドーナッツマカロン」などがラインナップ。さらに、「ガーリックシュリンプ」や「ハワイアンフライドチキン」など、ハワイ気分を盛り上げてくれる本格的なセイボリーも充実。
ワイキキの夕日をイメージした美しいサンセットカラーの限定モクテル「サンセット・ヴェール」が1杯付いてくるのもうれしい。老舗ティーブランド「ディルマ」の紅茶を含むフリーフローとともに、ゆったりとした時間を過ごして。
ハワイアンアフタヌーンティー+限定モクテル（特別価格・平日1日10名限定）
店舗名：バーラウンジ「シルバ」／ヒルトン東京ベイ
住所：千葉県浦安市舞浜1-8 ヒルトン東京ベイ スクエア 1F
提供期間：2026/6/24（水）〜8/31（月）
料金：5,200円
※税・サ込
◆METROPOLITAN Grill／ヒルトン東京（西新宿）
本格ハワイアン肉料理と10種の夏スイーツビュッフェにときめく
ヒルトン東京の「METROPOLITAN Grill」で開催されるのは、ボリューム満点の「ハワイアン・ミートアフタヌーンティー」。ハワイ出身の料理長が手がける本格的なハワイアングリルや彩り豊かな前菜など、お肉料理を主役にした新感覚のスタイル。
「ミニパイナップル照り焼きバーガー」や「フリフリ・チキン」など、ハワイ伝統の味わいを堪能した後は、特設のスイーツルームへ。レモンやマンゴー、パイナップルといった夏を彩る10種類のスイーツを、ビュッフェスタイルで好きなだけ味わえるのがうれしい。
高級ティーブランド「TWG Tea」の紅茶を含むドリンクもおかわり自由。スタイリッシュでモダンな空間の中、都心にいながら南国リゾート気分に浸る贅沢なひとときを楽しんで。
ハワイアンミートアフタヌーンティーwith夏スイーツビュッフェ+カフェフリー（特別価格・平日）
店舗名：METROPOLITAN Grill／ヒルトン東京
住所：東京都新宿区西新宿6-6-2 ヒルトン東京 2F
提供期間：〜2026/8/31（月）
料金：5,850円
※税・サ込
◆レストラン ル・トリアノン／鎌倉プリンスホテル（七里ケ浜）
海辺のホテルで味わう土日祝限定のハワイアンアフタヌーンティー
江ノ電の七里ヶ浜駅からほど近い鎌倉プリンスホテル内にある「レストラン ル・トリアノン」。こちらでは、まるでハワイを旅しているかのような非日常気分が味わえる「ALOHA HAWAII AFTERNOON TEA」が土日祝限定で登場。
メニューには「アサイーピタヤパフェ」をはじめ、「ココパフ」や「ハウピアパイ」など南国・ハワイをイメージした華やかなスイーツがずらり。「スパムバーガー チーズソース添え」などのセイボリーも並び、ハワイの伝統的なおいしさを満喫できる。
お楽しみの紅茶は、ロサンゼルス発のプレミアムオーガニックティーブランド「Art of Tea」の茶葉6種類もポットで用意。洗練された上質な空間で、海辺の心地よさを感じながらゆったりとした時間を過ごしてみては。
ALOHA HAWAII AFTERNOON TEA+カフェフリー（7/8〜9/23・土日祝限定）
店舗名：レストラン ル・トリアノン／鎌倉プリンスホテル
住所：神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18 鎌倉プリンスホテル 2F
提供期間：2026/7/8（水）〜9/23（水・祝）
料金：6,780円
※税・サ込
◆ザ カハラ ラウンジ／ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜（新高島）
ハワイの名門ホテルが贈るトロピカルアフタヌーンティーをゆったり3時間
みなとみらいエリアに位置するザ・カハラ・ホテル＆リゾート横浜の14階にある「ザ カハラ ラウンジ」。こちらでは、ホテルの真骨頂ともいえる“トロピカル”をテーマにした大人気のアフタヌーンティーに注目。
パッションフルーツやマンゴー、バナナなどのトロピカルフルーツをふんだんに使用した「タルトレット パッション」などのスイーツに加え、ハワイアンドーナツの「マラサダ」も登場。さらに、キャビアを添えたヴルーテや、ホテルのスタイルを踏襲したクラブハウスサンドなど、贅沢なセイボリーも揃う。
ドリンクは、ザ・カハラ・オリジナルブレンドティーなどがフリーフローで楽しめる。クラシックモダンな美しい空間で、ハワイの風を感じる上品なティータイムをゆったり3時間制で満喫して。
トロピカルアフタヌーンティー+ハーブティーを含むカフェフリー（ゆったり3時間制）
店舗名：ザ カハラ ラウンジ／ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3 ザ・カハラ・ホテル＆リゾート横浜 14F
提供期間：〜2026/8/31（月）
料金：10,120円
※税・サ込
画像：バーラウンジ「シルバ」／ヒルトン東京ベイ
心もジメジメしがちな梅雨シーズン。ハワイをテーマにしたアフタヌーンティーで、気分を上げませんか？ 南国フルーツを使ったデザートやハワイの定番おやつをアレンジしたスイーツ、本格的なハワイアングリルなど、ハワイの太陽と海を感じるメニューがいろいろ。都会にいながら南国リゾートの雰囲気に浸って、夏のバカンス気分を先取り！
・ハワイをテーマにしたアフタヌーンティーを厳選。梅雨時も南国リゾート気分が味わえる
・バーラウンジ「シルバ」／ヒルトン東京ベイ：「ココナッツプリン＆アサイーのパフェ」などのスイーツと、「ハワイアンフライドチキン」など本格的なセイボリー
・METROPOLITANGrill／ヒルトン東京：ハワイ出身の料理長が手がける本格的なハワイアングリルなど肉料理が充実。スイーツ10種類は食べ放題
・レストランル・トリアノン／鎌倉プリンスホテル：「アサイーピタヤパフェ」や「スパムバーガー チーズソース添え」などが味わえる、土日祝限定のアフタヌーンティー
・ザカハララウンジ／ザ・カハラ・ホテル＆リゾート横浜：トロピカルフルーツを使ったスイーツやハワイアンドーナツ「マラサダ」に加え、贅沢なセイボリーも
◆バーラウンジ「シルバ」／ヒルトン東京ベイ（舞浜）
南国フルーツのパフェや限定モクテルでハワイ気分を満喫
千葉県の舞浜にあるヒルトン東京ベイのバーラウンジ「シルバ」では、夏を彩る「ハワイアンアフタヌーンティー」が期間限定で登場。
スイーツには、色鮮やかな南国フルーツを使った「ココナッツプリン＆アサイーのパフェ」や、ハワイ定番の揚げドーナツをアレンジした「マラサダドーナッツマカロン」などがラインナップ。さらに、「ガーリックシュリンプ」や「ハワイアンフライドチキン」など、ハワイ気分を盛り上げてくれる本格的なセイボリーも充実。
ワイキキの夕日をイメージした美しいサンセットカラーの限定モクテル「サンセット・ヴェール」が1杯付いてくるのもうれしい。老舗ティーブランド「ディルマ」の紅茶を含むフリーフローとともに、ゆったりとした時間を過ごして。
ハワイアンアフタヌーンティー+限定モクテル（特別価格・平日1日10名限定）
店舗名：バーラウンジ「シルバ」／ヒルトン東京ベイ
住所：千葉県浦安市舞浜1-8 ヒルトン東京ベイ スクエア 1F
提供期間：2026/6/24（水）〜8/31（月）
料金：5,200円
※税・サ込
◆METROPOLITAN Grill／ヒルトン東京（西新宿）
本格ハワイアン肉料理と10種の夏スイーツビュッフェにときめく
ヒルトン東京の「METROPOLITAN Grill」で開催されるのは、ボリューム満点の「ハワイアン・ミートアフタヌーンティー」。ハワイ出身の料理長が手がける本格的なハワイアングリルや彩り豊かな前菜など、お肉料理を主役にした新感覚のスタイル。
「ミニパイナップル照り焼きバーガー」や「フリフリ・チキン」など、ハワイ伝統の味わいを堪能した後は、特設のスイーツルームへ。レモンやマンゴー、パイナップルといった夏を彩る10種類のスイーツを、ビュッフェスタイルで好きなだけ味わえるのがうれしい。
高級ティーブランド「TWG Tea」の紅茶を含むドリンクもおかわり自由。スタイリッシュでモダンな空間の中、都心にいながら南国リゾート気分に浸る贅沢なひとときを楽しんで。
ハワイアンミートアフタヌーンティーwith夏スイーツビュッフェ+カフェフリー（特別価格・平日）
店舗名：METROPOLITAN Grill／ヒルトン東京
住所：東京都新宿区西新宿6-6-2 ヒルトン東京 2F
提供期間：〜2026/8/31（月）
料金：5,850円
※税・サ込
◆レストラン ル・トリアノン／鎌倉プリンスホテル（七里ケ浜）
海辺のホテルで味わう土日祝限定のハワイアンアフタヌーンティー
江ノ電の七里ヶ浜駅からほど近い鎌倉プリンスホテル内にある「レストラン ル・トリアノン」。こちらでは、まるでハワイを旅しているかのような非日常気分が味わえる「ALOHA HAWAII AFTERNOON TEA」が土日祝限定で登場。
メニューには「アサイーピタヤパフェ」をはじめ、「ココパフ」や「ハウピアパイ」など南国・ハワイをイメージした華やかなスイーツがずらり。「スパムバーガー チーズソース添え」などのセイボリーも並び、ハワイの伝統的なおいしさを満喫できる。
お楽しみの紅茶は、ロサンゼルス発のプレミアムオーガニックティーブランド「Art of Tea」の茶葉6種類もポットで用意。洗練された上質な空間で、海辺の心地よさを感じながらゆったりとした時間を過ごしてみては。
ALOHA HAWAII AFTERNOON TEA+カフェフリー（7/8〜9/23・土日祝限定）
店舗名：レストラン ル・トリアノン／鎌倉プリンスホテル
住所：神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18 鎌倉プリンスホテル 2F
提供期間：2026/7/8（水）〜9/23（水・祝）
料金：6,780円
※税・サ込
◆ザ カハラ ラウンジ／ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜（新高島）
ハワイの名門ホテルが贈るトロピカルアフタヌーンティーをゆったり3時間
みなとみらいエリアに位置するザ・カハラ・ホテル＆リゾート横浜の14階にある「ザ カハラ ラウンジ」。こちらでは、ホテルの真骨頂ともいえる“トロピカル”をテーマにした大人気のアフタヌーンティーに注目。
パッションフルーツやマンゴー、バナナなどのトロピカルフルーツをふんだんに使用した「タルトレット パッション」などのスイーツに加え、ハワイアンドーナツの「マラサダ」も登場。さらに、キャビアを添えたヴルーテや、ホテルのスタイルを踏襲したクラブハウスサンドなど、贅沢なセイボリーも揃う。
ドリンクは、ザ・カハラ・オリジナルブレンドティーなどがフリーフローで楽しめる。クラシックモダンな美しい空間で、ハワイの風を感じる上品なティータイムをゆったり3時間制で満喫して。
トロピカルアフタヌーンティー+ハーブティーを含むカフェフリー（ゆったり3時間制）
店舗名：ザ カハラ ラウンジ／ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜
住所：神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-3 ザ・カハラ・ホテル＆リゾート横浜 14F
提供期間：〜2026/8/31（月）
料金：10,120円
※税・サ込