京都センチュリーホテルで夏のランチ＆ディナービュッフェ。ライブキッチンの多彩な肉料理やアレンジ自在なアイスクリームに注目
◆京都センチュリーホテルで夏のランチ＆ディナービュッフェ。ライブキッチンの多彩な肉料理やアレンジ自在なアイスクリームに注目
京都センチュリーホテルの「All Day Dining La Jyho」内にあるビュッフェエリア「La Jyho Live Kitchen」にて、夏季限定のランチ＆ディナービュッフェ「THE THEATER BUFFET -Summer-」を開催。
和・洋・中の枠を超えた多彩な肉料理のほか、自分好みにカスタマイズできるドリンクやアイスクリームのコーナーなど、ワクワクするような体験が目白押し。期間は、2026年6月25日（木）から8月26日（水）まで。
臨場感あふれるライブキッチン！五感で味わう注目の肉料理
ビュッフェの最大の目玉は、まるで劇場のような臨場感を楽しめるライブキッチン「MEAT THEATER」。シェフが目の前で仕上げる調理パフォーマンスは、焼きあがる音や広がる香り、立ち昇る炎で、待っている時間さえもエンターテインメントに変えてくれる。
ディナーで登場する「和牛ローストビーフ」は、スタミナがつくような食べ応えのある贅沢な1品。さらに、暑い夏でもさっぱりと味わえる「合鴨炙り焼きステーキ 柚子胡椒添え」もラインナップ。
シェフの職人技を間近で見ながら、できたてのおいしさを堪能して。
お昼から贅沢気分。ランチタイムに味わうこだわりメニュー
ライブキッチンにて全6種の肉料理が揃うランチタイムにも、魅力的なメニューがずらり。ランチとディナーの両方で楽しめる「厚切り豚バラ肉のコンフィ 芳醇な特製醤油ソース」や、中華の味わいを楽しめる「和牛のソテー チャイニーズスタイル」はどちらも外せない1品。
さらに、ランチ限定のメニューとして「若鶏と和牛ミンチのガランティーヌ」もお目見え。友達や家族とのにぎやかなお昼のひとときに、お腹いっぱいお肉を満喫する幸せな時間を過ごせそう。
夜を彩る豪華なラインナップ！ディナー限定の肉料理にときめく
ディナータイムには、さらにボリュームアップした全9種の肉料理が食べ放題に。贅沢な「和牛ローストビーフ」をはじめ、豪快な「ポークバックリブBBQ」など、お肉好きにはたまらないメニューが次々と登場。
なかでも、和の優しさを感じる「和牛焼きしゃぶ 湯葉餡かけ」は、夏の夜にホッとするような上品な味わい。お肉のうまみを心ゆくまで引き出した、多彩なスタイルの料理を贅沢に食べ比べてみて。
自分だけの組み合わせを発見。オリジナル・ティーモクテル作り
自分好みの組み合わせでカスタマイズを楽しめる、体験型のコーナーにも注目。「TEA CRAFT THEATER」は、自分だけの「オリジナル・ティーモクテル」が作れるドリンクバー。ルイボスティーや台湾烏龍茶など4種のティーをベースに、季節のフレッシュなカットフルーツやフローズンフルーツをセレクト。さらに、パッションフルーツやエルダーフラワーなどのシロップをお好みで加えれば、世界にひとつだけの爽やかなドリンクが完成。
レトロかわいいパフェ作りに挑戦！きゅんとするアイスクリームアトリエ
甘いもの好きにはたまらないのが、体験型コーナーの「ICE CREAM ATELIER」。レトロ感漂うパフェ用のグラスが用意された空間には、アイスクリームとトッピング用のコンディメントがそれぞれ20種類も大集合。定番のコーンフレークやマシュマロ、ナッツはもちろん、京都らしく和のテイストを取り入れた黒蜜や抹茶チョコソースなども用意。センスを光らせて、自分だけのオリジナルパフェ作りを楽しもう。
夏の味覚が涼を運ぶ。華やかなシーフード＆デザート
このほかにも、ビュッフェラインには魅力的なメニューがずらり。「鱸のポワレ」や「焼きナスとトマトのカプレーゼ」といった、夏の味覚や涼を感じられる料理が並ぶ。ディナータイムには華やかな「シーフードタワー」も登場し、テーブルをパッと明るく彩ってくれる。
お楽しみのデザートには、清涼感あふれる「フルーツゼリー」をはじめ、柑橘の酸味が爽やかな「レモンタルト」や「オレンジショートケーキ」など、夏らしいスイーツを好きなだけどうぞ。
五感を刺激するダイナミックな肉料理から、自分好みにアレンジできる体験型のコーナー、夏らしい爽やかなスイーツまで、お楽しみが満載の夏ビュッフェ。暑い夏を吹き飛ばすようなときめきあふれる食の劇場へ、大切な人を誘って出かけてみて。
◆ビュッフェの会場は？
開放的な空間で楽しむ！多彩なメニューが楽しめるビュッフェレストラン
京都センチュリーホテルの2階にある「All Day Dining La Jyho」。オープンキッチンを設えた開放的な空間でバラエティ豊かな料理が食べ放題！ ビュッフェの内容はシーズンごとで入れ替わり、訪れるたび新しい味に出会える。幅広いニーズに応えるオールデイダイニングで、たくさんの“おいしい”を心ゆくまで堪能して。
京都センチュリーホテルの「All Day Dining La Jyho」内にあるビュッフェエリア「La Jyho Live Kitchen」にて、夏季限定のランチ＆ディナービュッフェ「THE THEATER BUFFET -Summer-」を開催。
和・洋・中の枠を超えた多彩な肉料理のほか、自分好みにカスタマイズできるドリンクやアイスクリームのコーナーなど、ワクワクするような体験が目白押し。期間は、2026年6月25日（木）から8月26日（水）まで。
臨場感あふれるライブキッチン！五感で味わう注目の肉料理
ビュッフェの最大の目玉は、まるで劇場のような臨場感を楽しめるライブキッチン「MEAT THEATER」。シェフが目の前で仕上げる調理パフォーマンスは、焼きあがる音や広がる香り、立ち昇る炎で、待っている時間さえもエンターテインメントに変えてくれる。
ディナーで登場する「和牛ローストビーフ」は、スタミナがつくような食べ応えのある贅沢な1品。さらに、暑い夏でもさっぱりと味わえる「合鴨炙り焼きステーキ 柚子胡椒添え」もラインナップ。
シェフの職人技を間近で見ながら、できたてのおいしさを堪能して。
お昼から贅沢気分。ランチタイムに味わうこだわりメニュー
ライブキッチンにて全6種の肉料理が揃うランチタイムにも、魅力的なメニューがずらり。ランチとディナーの両方で楽しめる「厚切り豚バラ肉のコンフィ 芳醇な特製醤油ソース」や、中華の味わいを楽しめる「和牛のソテー チャイニーズスタイル」はどちらも外せない1品。
さらに、ランチ限定のメニューとして「若鶏と和牛ミンチのガランティーヌ」もお目見え。友達や家族とのにぎやかなお昼のひとときに、お腹いっぱいお肉を満喫する幸せな時間を過ごせそう。
夜を彩る豪華なラインナップ！ディナー限定の肉料理にときめく
ディナータイムには、さらにボリュームアップした全9種の肉料理が食べ放題に。贅沢な「和牛ローストビーフ」をはじめ、豪快な「ポークバックリブBBQ」など、お肉好きにはたまらないメニューが次々と登場。
なかでも、和の優しさを感じる「和牛焼きしゃぶ 湯葉餡かけ」は、夏の夜にホッとするような上品な味わい。お肉のうまみを心ゆくまで引き出した、多彩なスタイルの料理を贅沢に食べ比べてみて。
自分だけの組み合わせを発見。オリジナル・ティーモクテル作り
自分好みの組み合わせでカスタマイズを楽しめる、体験型のコーナーにも注目。「TEA CRAFT THEATER」は、自分だけの「オリジナル・ティーモクテル」が作れるドリンクバー。ルイボスティーや台湾烏龍茶など4種のティーをベースに、季節のフレッシュなカットフルーツやフローズンフルーツをセレクト。さらに、パッションフルーツやエルダーフラワーなどのシロップをお好みで加えれば、世界にひとつだけの爽やかなドリンクが完成。
レトロかわいいパフェ作りに挑戦！きゅんとするアイスクリームアトリエ
甘いもの好きにはたまらないのが、体験型コーナーの「ICE CREAM ATELIER」。レトロ感漂うパフェ用のグラスが用意された空間には、アイスクリームとトッピング用のコンディメントがそれぞれ20種類も大集合。定番のコーンフレークやマシュマロ、ナッツはもちろん、京都らしく和のテイストを取り入れた黒蜜や抹茶チョコソースなども用意。センスを光らせて、自分だけのオリジナルパフェ作りを楽しもう。
夏の味覚が涼を運ぶ。華やかなシーフード＆デザート
このほかにも、ビュッフェラインには魅力的なメニューがずらり。「鱸のポワレ」や「焼きナスとトマトのカプレーゼ」といった、夏の味覚や涼を感じられる料理が並ぶ。ディナータイムには華やかな「シーフードタワー」も登場し、テーブルをパッと明るく彩ってくれる。
お楽しみのデザートには、清涼感あふれる「フルーツゼリー」をはじめ、柑橘の酸味が爽やかな「レモンタルト」や「オレンジショートケーキ」など、夏らしいスイーツを好きなだけどうぞ。
五感を刺激するダイナミックな肉料理から、自分好みにアレンジできる体験型のコーナー、夏らしい爽やかなスイーツまで、お楽しみが満載の夏ビュッフェ。暑い夏を吹き飛ばすようなときめきあふれる食の劇場へ、大切な人を誘って出かけてみて。
◆ビュッフェの会場は？
開放的な空間で楽しむ！多彩なメニューが楽しめるビュッフェレストラン
京都センチュリーホテルの2階にある「All Day Dining La Jyho」。オープンキッチンを設えた開放的な空間でバラエティ豊かな料理が食べ放題！ ビュッフェの内容はシーズンごとで入れ替わり、訪れるたび新しい味に出会える。幅広いニーズに応えるオールデイダイニングで、たくさんの“おいしい”を心ゆくまで堪能して。