日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像／おと週Web編集部

【何問わかる？ 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!】

あなたは読めますか？

「水母」という漢字を読めますか。中国由来です。

難易度：★★★★☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：クラゲ

水母は刺胞動物門に属する海の生物です。

水母という表記は、中国の古い文献に見られる言葉がもとになっています。

中国では、クラゲのことを「水母」と書きます。由来には諸説ありますが、クラゲとエビが一緒に泳ぐ様子を親子に見立て、「水中の母」のように表現したという説が知られています。

日本でもこの表記がそのまま取り入れられ、当て字として使われるようになりました。

「クラゲ」という読み方については、海の中でぼんやりと影のように揺れる姿から「暗影（くらかげ）」が転じたという説、暗い海の中に浮かぶものを指す「暗げ（くらげ）」が語源など、諸説あります。

クラゲの大きな特徴は、触手に並んだ「刺胞」です。これは小さなバネ仕掛けの針が入った袋のような構造となっており、何かが触れると一瞬で針が飛び出して毒を注入し、獲物を麻痺させます。

この刺胞を使って小さなプランクトンや魚の稚魚を捕まえています。人が刺されると痛みや腫れが出ることがあり、種類によっては強い毒をもつものもいます。

古くから食用としても利用されており、とくに中国や日本では、傘の部分を加工したものが食材として流通しています。コリコリとした独特の食感が特徴で、中華料理の前菜としてもお馴染みです。

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【難読漢字】食べ物当て「水母」 刺されると……（2枚）