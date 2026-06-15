ヒルトン横浜の桃アフタヌーンティー。果実たっぷりの「ピーチメルバ」など桃尽くしのスイーツと涼やかなセイボリー
◆ヒルトン横浜の桃アフタヌーンティー。果実たっぷりの「ピーチメルバ」など桃尽くしのスイーツと涼やかなセイボリー
横浜駅から徒歩圏内のヒルトン横浜。ロビー階にある「Bar & Lounge Melody」では、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで「桃のサマーアフタヌーンティー」を開催。
中央の桃のコンポートがパールのように美しいムラングシャンティや桃を型どったタルトなど、果汁あふれる旬の桃をたっぷり使った自家製スイーツが勢揃い。夏野菜に彩られた涼やかな本格セイボリーとともに、特別な紅茶を好きなだけ楽しむ優雅なひとときを。
この記事の要約レポート
・ヒルトン横浜「Bar & Lounge Melody」で「桃のサマーアフタヌーンティー」を開催
・期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで
・ティースタンドには、華やかなグラスデザートや見た目もかわいいタルト、パイなどの桃スイーツが
・「ピーチメルバのパフェ」には、みずみずしい桃がたっぷり
・夏野菜を使った冷製パスタやローストビーフのセビーチェなど、セイボリーも夏仕様
・ニューヨーク発の「HARNEY & SONS」の紅茶はワゴンサービスで好きなだけ楽しめる
パールの輝きを放つスイーツも。見た目も桃尽くしの華やかなティースタンド
きれいなピンク色が目に留まるティースタンドには、桃の魅力を詰め込んだスイーツがずらり。
注目は、スタンド上段でひときわ輝く「桃のムラングシャンティ」。中央の桃のコンポートがパールのようなきらめきを放つ華やかなビジュアルで、メレンゲとなめらかなマスカルポーネクリーム、そして桃の絶妙なマリアージュを堪能できる。さらに、桃を型どったかわいらしいタルトやパイもお目見え。
そのほか、桃のマカロンやムース、パンナコッタ、ケークに加え、クランベリースコーンにはクロテッドクリームやライチジャムを添えて供される。
みずみずしい桃をごろりと盛り付け。伝統菓子をアレンジした特別なパフェ
グラススイーツには、伝統的なスイーツ「ピーチメルバ」をアレンジしたパフェが登場。
グラスの底に甘酸っぱいラズベリーソースを忍ばせ、炭酸のゼリーといちご風味のエスプーマを重ねることで、軽やかでやさしい甘さのベースに。その上には、みずみずしい桃が贅沢にごろりと盛り付けられ、仕上げにバニラアイスとラズベリーソースがあしらわれている。
涼やかなきらめきと、桃の贅沢な食感を堪能して。
夏野菜やシーフードで涼やかに。シェフが贈る夏限定の本格セイボリー
スペシャリティレストランのシェフが手掛けるこだわりのセイボリーも、夏の食材を取り入れた涼やかな内容へと一新。
注目メニューの「フレッシュトマトと夏野菜の冷製カッペリーニ」は、トマトや大葉、オクラといった彩り豊かな夏野菜に、エビやイクラなどのシーフードを合わせた、そうめんを思わせるのど越しのよい1皿。貝の出汁で丁寧に下味を付けたカッペリーニに下層のトマトソースをからめれば、素材のうまみが重なり合う奥行きのある味わいに。
そのほか、とうもろこしの冷製スープやローストビーフのセビーチェ、10種の具材入り特製生春巻きなど、贅沢なラインナップ。
NY発のプレミアムブランド。お気に入りの紅茶をワゴンサービスで好きなだけ
ティータイムを彩る飲み物は、ニューヨーク郊外で誕生し世界53カ国以上で愛されるプレミアムティーブランド「HARNEY & SONS（ハーニー＆サンズ）」を。「おいしい紅茶の店」にも認定されているヒルトン横浜では、紅茶のワゴンサービスが用意される。
季節ごとに変わるシーズナルセレクションの中から、スタッフおすすめのフレーバーを試すのはもちろん、自分好みのフレーバーを時間の許す限り好きなだけ楽しむことも。
アールグレイシュプリームなどのフレーバードティーやブラックティー、ハーブティーのほか、コーヒーやソフトドリンクもフリーフローで心ゆくまで。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ウォーターフロントで過ごす特別なひととき。開放感あふれるバー＆ラウンジ
ヒルトン横浜内でゲストを迎える「Bar & Lounge Melody（バーアンドラウンジメロディー）」。店内には摩天楼に見立てた7.2mのボトルタワーがそびえ立ち、大人の極上時間を演出してくれる。スタイリッシュな店内で、パティシエ特製のケーキやオリジナルカクテル、約100種類のワインなどを楽しんで。
横浜駅から徒歩圏内のヒルトン横浜。ロビー階にある「Bar & Lounge Melody」では、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで「桃のサマーアフタヌーンティー」を開催。
中央の桃のコンポートがパールのように美しいムラングシャンティや桃を型どったタルトなど、果汁あふれる旬の桃をたっぷり使った自家製スイーツが勢揃い。夏野菜に彩られた涼やかな本格セイボリーとともに、特別な紅茶を好きなだけ楽しむ優雅なひとときを。
・ヒルトン横浜「Bar & Lounge Melody」で「桃のサマーアフタヌーンティー」を開催
・期間は2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで
・ティースタンドには、華やかなグラスデザートや見た目もかわいいタルト、パイなどの桃スイーツが
・「ピーチメルバのパフェ」には、みずみずしい桃がたっぷり
・夏野菜を使った冷製パスタやローストビーフのセビーチェなど、セイボリーも夏仕様
・ニューヨーク発の「HARNEY & SONS」の紅茶はワゴンサービスで好きなだけ楽しめる
パールの輝きを放つスイーツも。見た目も桃尽くしの華やかなティースタンド
きれいなピンク色が目に留まるティースタンドには、桃の魅力を詰め込んだスイーツがずらり。
注目は、スタンド上段でひときわ輝く「桃のムラングシャンティ」。中央の桃のコンポートがパールのようなきらめきを放つ華やかなビジュアルで、メレンゲとなめらかなマスカルポーネクリーム、そして桃の絶妙なマリアージュを堪能できる。さらに、桃を型どったかわいらしいタルトやパイもお目見え。
そのほか、桃のマカロンやムース、パンナコッタ、ケークに加え、クランベリースコーンにはクロテッドクリームやライチジャムを添えて供される。
みずみずしい桃をごろりと盛り付け。伝統菓子をアレンジした特別なパフェ
グラススイーツには、伝統的なスイーツ「ピーチメルバ」をアレンジしたパフェが登場。
グラスの底に甘酸っぱいラズベリーソースを忍ばせ、炭酸のゼリーといちご風味のエスプーマを重ねることで、軽やかでやさしい甘さのベースに。その上には、みずみずしい桃が贅沢にごろりと盛り付けられ、仕上げにバニラアイスとラズベリーソースがあしらわれている。
涼やかなきらめきと、桃の贅沢な食感を堪能して。
夏野菜やシーフードで涼やかに。シェフが贈る夏限定の本格セイボリー
スペシャリティレストランのシェフが手掛けるこだわりのセイボリーも、夏の食材を取り入れた涼やかな内容へと一新。
注目メニューの「フレッシュトマトと夏野菜の冷製カッペリーニ」は、トマトや大葉、オクラといった彩り豊かな夏野菜に、エビやイクラなどのシーフードを合わせた、そうめんを思わせるのど越しのよい1皿。貝の出汁で丁寧に下味を付けたカッペリーニに下層のトマトソースをからめれば、素材のうまみが重なり合う奥行きのある味わいに。
そのほか、とうもろこしの冷製スープやローストビーフのセビーチェ、10種の具材入り特製生春巻きなど、贅沢なラインナップ。
NY発のプレミアムブランド。お気に入りの紅茶をワゴンサービスで好きなだけ
ティータイムを彩る飲み物は、ニューヨーク郊外で誕生し世界53カ国以上で愛されるプレミアムティーブランド「HARNEY & SONS（ハーニー＆サンズ）」を。「おいしい紅茶の店」にも認定されているヒルトン横浜では、紅茶のワゴンサービスが用意される。
季節ごとに変わるシーズナルセレクションの中から、スタッフおすすめのフレーバーを試すのはもちろん、自分好みのフレーバーを時間の許す限り好きなだけ楽しむことも。
アールグレイシュプリームなどのフレーバードティーやブラックティー、ハーブティーのほか、コーヒーやソフトドリンクもフリーフローで心ゆくまで。
◆アフタヌーンティーの会場は？
ウォーターフロントで過ごす特別なひととき。開放感あふれるバー＆ラウンジ
ヒルトン横浜内でゲストを迎える「Bar & Lounge Melody（バーアンドラウンジメロディー）」。店内には摩天楼に見立てた7.2mのボトルタワーがそびえ立ち、大人の極上時間を演出してくれる。スタイリッシュな店内で、パティシエ特製のケーキやオリジナルカクテル、約100種類のワインなどを楽しんで。