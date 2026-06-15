昔からタクシー業界には、近距離乗車を希望するお客に不機嫌な態度を取るドライバーが存在する。運転手の気に障らないよう、いつしか乗客側から「近くてすみません」と謝る慣習も生まれた。だが、業界で活躍するドライバーは「むしろ短距離の乗客がいい」と断言する。それはなぜか。現役タクシードライバーが解説する。（現役タクシードライバー／物流ライター 二階堂運人）

「近くてすみません」と気を遣ったのに

嫌味を言ってくるドライバーも

タクシーで近距離乗車をするとき、ドライバーに「近くてすみません」と気を遣った経験はないだろうか。

こうした声掛けは、利用者にとっての慣習になっているようだ。だが正直なところ、お客にしてみれば「知ったこっちゃない」話であるのも確かだ。「なんでそこまでして、運転手に気を遣わなくちゃいけないんだ」と思っている人もいるだろう。

本当にタクシードライバーは「近距離のお客」を嫌がっているのか。筆者が同業者に取材したところ、確かに短距離乗車を歓迎しないドライバーは存在した。一方で「まったく気にしない」という層もおり、タクシードライバーの中でも見解が分かれる結果となった。

取材を重ねるうちに見えてきたのは「近距離客への反応の違いは、ドライバーの稼ぎ方や仕事観の違いに由来する」という興味深い傾向だった。

一体どういうことか。現役ドライバーたちの声を踏まえながら、その実態を見ていきたい。

乗客が「近距離の乗車が申し訳ない」と思うようになった理由は、それなりにイヤな経験をした人が多いからだろう。

筆者が調べたところ、タクシードライバーから露骨に嫌な顔をされたり、「近いんだから歩いた方がいいよ。ダイエットのためにもね」と嫌味を言われたりした利用者がいた。

中には「近いのにすみません」と気を遣ったにもかかわらず、「ほんと近いな」や「悪いと思うなら乗るな」などと信じられない言葉を掛けられた人もいた。

もちろん、こんな悪態をつくタクシードライバーは業界内でもごく僅かだ。だが、言われた人にとっては、この言葉がトラウマとなり、そうやすやすとタクシーに乗ることもできくなってしまう。

沢山の荷物を持った人や体調が万全ではない人にとっては、ワンメーターに満たない近距離であっても、徒歩で移動するのは大きな負担だ。にもかかわらず、そうした人ほど運転手の顔色を気にしてタクシーに乗りづらくなってしまう現実がある。

こうした事情を知りながら、なぜ一部のタクシードライバーは「近距離のお客」に難色を示すのか。

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