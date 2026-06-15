とろける夏の味覚を好きなだけ！ ホテルで楽しむマンゴースイーツビュッフェ3選。お台場や横浜など
◆とろける夏の味覚を好きなだけ！ ホテルで楽しむマンゴースイーツビュッフェ3選。お台場や横浜など
写真：グリロジーバー＆グリル／ヒルトン東京お台場
夏の定番フルーツといえば、とろける食感と濃厚な甘みが魅力のマンゴー。初夏のおでかけに、マンゴースイーツを心ゆくまで楽しめるホテルビュッフェはいかが？ お肉料理もたっぷり楽しめる夏らしいビュッフェや、フリーフロー付きで贅沢な時間を過ごせるビュッフェなど、この夏注目のマンゴースイーツビュッフェをピックアップ。
ジューシーなマンゴーを使用したスイーツの数々を、思う存分堪能してみては。
この記事の要約レポート
・夏が旬のマンゴーを好きなだけ楽しめる、ホテルのマンゴースイーツビュッフェ3選を紹介
・ヒルトン東京お台場「グリロジーバー＆グリル」では、マンゴー＆メロンスイーツに加え、ローストビーフやスペアリブなど肉料理も充実
・同じくヒルトン東京お台場「日本料理さくら」では、マンゴーやメロンのスイーツと和素材のセイボリー、日本茶とのペアリングを楽しめる
・横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ「ラウンジシーウインド」では、桃＆マンゴーをテーマにしたナイトスイーツビュッフェを開催
・スパークリングワインのフリーフローやライトミール付きなど、スイーツ以外の内容も充実しているのが魅力
◆
◆グリロジー バー＆グリル／ヒルトン東京お台場（台場）
豪快な肉料理とマンゴー＆メロンの極上ループ！五感を刺激する欲張りビュッフェ
ヒルトン東京お台場内、モダンな雰囲気と温かみが心地よい「グリロジー バー＆グリル」では、夏の訪れを告げる「ミート×マンゴー＆メロン ビュッフェ」を開催。
爽やかなグリーンと鮮やかなイエローに染まったビュッフェ台で出迎えてくれるのは、とろけるような甘さの「マンゴータルト」や、王道の「メロンショートケーキ」といった魅力的なスイーツの数々。「マンゴーと生姜ゼリー」や「クリームソーダ風ゼリー」など、夏にぴったりの爽やかなグラスデザートも並ぶ。また、香ばしく焼きあげたポークスペアリブや、豪快なラムショルダー、ローストビーフといったホテルクオリティの肉料理も充実。料理とスイーツの幸せなループで、お腹も心も満たされること間違いなし！
開放的なガラス張りの空間で、ジューシーなお肉のうまみとみずみずしいフルーツの華やかさが五感を満たしてくれる、ボリューム満点のビュッフェを堪能して。
【ランチ】ミート×マンゴー＆メロン ビュッフェ(平日)
店舗名：グリロジー バー＆グリル／ヒルトン東京お台場
住所：東京都港区台場1-9-1 ヒルトン東京お台場 2F
提供期間：〜2026/7/12（木）
食べ放題制限時間：90分制
料金：大人6,200円、子供（小学生）3,000円、幼児（4〜6歳）1,500円
※3歳以下は無料
※税・サ込
◆日本料理「さくら」／ヒルトン東京お台場（台場）
甘味とお茶のマリアージュを堪能。夏の主役フルーツが彩る大人の和ビュッフェ
ヒルトン東京お台場の 日本料理「さくら」は、窓の外に望む美しい日本庭園とレインボーブリッジが魅力。こちらでは、涼やかな和の意匠を凝らした「和×メロン＆マンゴー デザートビュッフェ」を開催中。
和の情緒あふれる落ち着いた空間で味わうのは、見た目も華やかな「マンゴーショートケーキ」や「メロンとバニラのシャルロット」、とろける濃厚な甘みの「マンゴープリン」といった、初夏のフルーツが主役のみずみずしいスイーツ。さらに、上品な甘さの「わらび餅」のほか、すっきりと涼を運ぶ「茶そば」や「枝豆ムース」など、日本料理店ならではのメニューも楽しめる。ドリンクは、日本茶やほうじ茶のほか、オプションとしてその場で点てる抹茶をいただくことができるのもうれしいポイント。
和の香りに癒されながら、芳醇なメロンと濃厚なマンゴーが織りなす涼やかなひとときを過ごしてみては。
和×メロン＆マンゴー デザートビュッフェ+カフェフリー（土日祝限定）
店舗名：日本料理「さくら」／ヒルトン東京お台場
住所：東京都港区台場1-9-1 ヒルトン東京お台場 3F
提供期間：〜2026/7/12（木）
料金：4,500円
※税・サ込
◆ラウンジ シーウインド／横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ（横浜）
スパークリングワインを片手に楽しむ、完熟桃＆マンゴー尽くしのナイトスイーツビュッフェ
横浜駅西口から徒歩1分という好立地に佇む、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのラウンジ「シーウインド」で楽しめる、水曜・木曜限定のナイトスイーツビュッフェ「スイーツパレード」。6・7月は、“ピーチ＆マンゴー”をテーマにお届け。
ジューシーな果肉がのった「桃のショートケーキ」や、濃厚な味わいの「マンゴーとココナツのムース」、トロピカルな香りが広がる「マンゴーとパッションフルーツのエクレア」といった、ときめくビジュアルのスイーツたちが勢揃い。そして甘い誘惑の合間には、人気のビーフシチューやホテルメイドのデニッシュなど充実のライトミールがお腹を満たしてくれる。スパークリングワインやサングリアも好きなだけ楽しめるから、時間を忘れておしゃべりに花を咲かせられそう。
スパークリングワインと完熟フルーツの甘美な世界に浸る、この上ないリフレッシュタイムをかなえて。
【ナイトスイーツビュッフェ】完熟桃＆マンゴーを贅沢に満喫+スパークリングワインなどフリーフロー
店舗名：ラウンジ シーウインド／横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
住所：神奈川県横浜市西区北幸1-3-23 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 2F
提供期間：2026/6/3（水）〜7/30（木）
食べ放題制限時間：ご利用時間は21:00まで（20:30ビュッフェ終了）
料金：大人7,000円、子供（4歳以上未就学児）3,500円
※3歳以下は無料
※税・サ込
写真：グリロジーバー＆グリル／ヒルトン東京お台場
夏の定番フルーツといえば、とろける食感と濃厚な甘みが魅力のマンゴー。初夏のおでかけに、マンゴースイーツを心ゆくまで楽しめるホテルビュッフェはいかが？ お肉料理もたっぷり楽しめる夏らしいビュッフェや、フリーフロー付きで贅沢な時間を過ごせるビュッフェなど、この夏注目のマンゴースイーツビュッフェをピックアップ。
この記事の要約レポート
・夏が旬のマンゴーを好きなだけ楽しめる、ホテルのマンゴースイーツビュッフェ3選を紹介
・ヒルトン東京お台場「グリロジーバー＆グリル」では、マンゴー＆メロンスイーツに加え、ローストビーフやスペアリブなど肉料理も充実
・同じくヒルトン東京お台場「日本料理さくら」では、マンゴーやメロンのスイーツと和素材のセイボリー、日本茶とのペアリングを楽しめる
・横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ「ラウンジシーウインド」では、桃＆マンゴーをテーマにしたナイトスイーツビュッフェを開催
・スパークリングワインのフリーフローやライトミール付きなど、スイーツ以外の内容も充実しているのが魅力
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◆グリロジー バー＆グリル／ヒルトン東京お台場（台場）
豪快な肉料理とマンゴー＆メロンの極上ループ！五感を刺激する欲張りビュッフェ
ヒルトン東京お台場内、モダンな雰囲気と温かみが心地よい「グリロジー バー＆グリル」では、夏の訪れを告げる「ミート×マンゴー＆メロン ビュッフェ」を開催。
爽やかなグリーンと鮮やかなイエローに染まったビュッフェ台で出迎えてくれるのは、とろけるような甘さの「マンゴータルト」や、王道の「メロンショートケーキ」といった魅力的なスイーツの数々。「マンゴーと生姜ゼリー」や「クリームソーダ風ゼリー」など、夏にぴったりの爽やかなグラスデザートも並ぶ。また、香ばしく焼きあげたポークスペアリブや、豪快なラムショルダー、ローストビーフといったホテルクオリティの肉料理も充実。料理とスイーツの幸せなループで、お腹も心も満たされること間違いなし！
開放的なガラス張りの空間で、ジューシーなお肉のうまみとみずみずしいフルーツの華やかさが五感を満たしてくれる、ボリューム満点のビュッフェを堪能して。
【ランチ】ミート×マンゴー＆メロン ビュッフェ(平日)
店舗名：グリロジー バー＆グリル／ヒルトン東京お台場
住所：東京都港区台場1-9-1 ヒルトン東京お台場 2F
提供期間：〜2026/7/12（木）
食べ放題制限時間：90分制
料金：大人6,200円、子供（小学生）3,000円、幼児（4〜6歳）1,500円
※3歳以下は無料
※税・サ込
◆日本料理「さくら」／ヒルトン東京お台場（台場）
甘味とお茶のマリアージュを堪能。夏の主役フルーツが彩る大人の和ビュッフェ
ヒルトン東京お台場の 日本料理「さくら」は、窓の外に望む美しい日本庭園とレインボーブリッジが魅力。こちらでは、涼やかな和の意匠を凝らした「和×メロン＆マンゴー デザートビュッフェ」を開催中。
和の情緒あふれる落ち着いた空間で味わうのは、見た目も華やかな「マンゴーショートケーキ」や「メロンとバニラのシャルロット」、とろける濃厚な甘みの「マンゴープリン」といった、初夏のフルーツが主役のみずみずしいスイーツ。さらに、上品な甘さの「わらび餅」のほか、すっきりと涼を運ぶ「茶そば」や「枝豆ムース」など、日本料理店ならではのメニューも楽しめる。ドリンクは、日本茶やほうじ茶のほか、オプションとしてその場で点てる抹茶をいただくことができるのもうれしいポイント。
和の香りに癒されながら、芳醇なメロンと濃厚なマンゴーが織りなす涼やかなひとときを過ごしてみては。
和×メロン＆マンゴー デザートビュッフェ+カフェフリー（土日祝限定）
店舗名：日本料理「さくら」／ヒルトン東京お台場
住所：東京都港区台場1-9-1 ヒルトン東京お台場 3F
提供期間：〜2026/7/12（木）
料金：4,500円
※税・サ込
◆ラウンジ シーウインド／横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ（横浜）
スパークリングワインを片手に楽しむ、完熟桃＆マンゴー尽くしのナイトスイーツビュッフェ
横浜駅西口から徒歩1分という好立地に佇む、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのラウンジ「シーウインド」で楽しめる、水曜・木曜限定のナイトスイーツビュッフェ「スイーツパレード」。6・7月は、“ピーチ＆マンゴー”をテーマにお届け。
ジューシーな果肉がのった「桃のショートケーキ」や、濃厚な味わいの「マンゴーとココナツのムース」、トロピカルな香りが広がる「マンゴーとパッションフルーツのエクレア」といった、ときめくビジュアルのスイーツたちが勢揃い。そして甘い誘惑の合間には、人気のビーフシチューやホテルメイドのデニッシュなど充実のライトミールがお腹を満たしてくれる。スパークリングワインやサングリアも好きなだけ楽しめるから、時間を忘れておしゃべりに花を咲かせられそう。
スパークリングワインと完熟フルーツの甘美な世界に浸る、この上ないリフレッシュタイムをかなえて。
【ナイトスイーツビュッフェ】完熟桃＆マンゴーを贅沢に満喫+スパークリングワインなどフリーフロー
店舗名：ラウンジ シーウインド／横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
住所：神奈川県横浜市西区北幸1-3-23 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 2F
提供期間：2026/6/3（水）〜7/30（木）
食べ放題制限時間：ご利用時間は21:00まで（20:30ビュッフェ終了）
料金：大人7,000円、子供（4歳以上未就学児）3,500円
※3歳以下は無料
※税・サ込