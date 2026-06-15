絵本の読み聞かせによる対話は、子どもの考える力や自己表現力が育ちます。脳科学者の成田先生がすすめる、親子で楽しめる本を紹介します。

■「本の時間は心地いい」そんな感覚が、脳への大切な刺激に

乳幼児期は、「何を読むか」よりも、「どう過ごすか」を大切にしてください。この時期の子どもにとって、本は内容を理解するためのものではありません。本を介して、親御さんと安心を共有するための存在です。

まだ言葉がわからなくても、声のトーンやリズム、ページをめくる音、膝の上のぬくもりは、すべて脳への大切な刺激になります。途中で立ち上がってしまっても、最後まで聞けなくても、まったく問題ありません。「ちゃんと聞かせなきゃ」と思わなくていいのです。

むしろ大切なのは、読んでいる大人自身がリラックスしていることです。義務感や焦りは、驚くほど子どもに伝わります。上手に読もうとしなくていい。感情を込めすぎなくてもいい。ただ、同じ時間を共有することに意味があります。できれば、膝の上に抱っこしてやれば、ぬくもりが伝わり、お子さんはもちろん、親御さんもリラックスすることでしょう。毎日でなくても、短い時間でもいいのです。「本の時間は心地いい」「お母さんやお父さんと一緒にいると安心できる」。そんな感覚がゆっくりと育っていけば、それで十分です。

■『ポップアップ絵本 カラーモンスターきもちは なにいろ？』

対象年齢：幼児〜『ポップアップ絵本 カラーモンスター きもちは なにいろ？』アナ・レナス：作／おおともたけし：訳（永岡書店）

ページを開くといろんなものが飛び出してくるポップアップ絵本。さまざまな気持ちが自分の中でぐちゃぐちゃになって困っていたカラーモンスターが、友達の力を借りて、色と結びつけながら気持ちを整理していく。自分の中にはいろいろな「気持ち」があることや、色で気持ちを表現することもできることを気づかせてくれる。

■『おいで！ うさぎちゃん』

対象年齢：幼児〜 『おいで！ うさぎちゃん』（小学館）

絵本から飛び出す、ふわふわした布でできた両腕に指を入れて動かす「パペット絵本」。お母さんうさぎがギューッと抱きしめてくれる温かさを、子うさぎになった気分で感じる。まだ言葉がわからなくても、絵本の世界に入れてしまう。

■『新装版 たべるのだあれ？』

対象年齢：幼児〜 『新装版 たべるのだあれ？』すぎはらけいたろう：作（東京書店）

バナナや葉っぱ、魚などの食べ物ごとに「たべるのだあれ？」と問いかける。ページを開閉すると、その食べ物が大好物の動物の口がパクパク動く仕掛け絵本。どの動物も、美味しそうに食べている。見ているだけで「いろんな食べ物があるな、食べることは楽しいな」と感じられる。

■『はらぺこあおむし』

対象年齢：幼児〜 『はらぺこあおむし』エリック＝カール：作／もりひさし：訳（偕成社）

卵から生まれたちっぽけなあおむしが、いろんなものに穴をあけて食べながら、どんどん大きくなっていき、最後はきれいなチョウになる。絵には実際に穴があいているので、本当にあおむしがそこからもぐりこんでいく様子が想像できる。

※本稿は、『プレジデントFamily2026春号』の一部を再編集したものです。

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成田 奈緒子（なりた・なおこ）

文教大学教育学部教授、子育て支援事業「子育て科学アクシス」代表

小児科医・医学博士・公認心理士。1987年神戸大学卒業後、米国ワシントン大学医学部や筑波大学基礎医学系で分子生物学・発生学・解剖学・脳科学の研究を行う。臨床医、研究者としての活動も続けながら、医療、心理、教育、福祉を融合した新しい子育て理論を展開している。著書に『「発達障害」と間違われる子どもたち』（青春出版社）、『高学歴親という病』（講談社）、『山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを語る』（共著、講談社）、『子どもの脳を発達させるペアレンティング・トレーニング』（共著、合同出版）、『子どもの隠れた力を引き出す最高の受験戦略 中学受験から医学部まで突破した科学的な脳育法』（朝日新書）など多数。

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（文教大学教育学部教授、子育て支援事業「子育て科学アクシス」代表 成田 奈緒子 構成＝金子聡一 撮影＝鈴木啓介）