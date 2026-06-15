世界的なAIブームの加速に伴い、生成AIの計算需要を支えるデータセンター建設が世界的に急拡大しています。この巨大な潮流のなか、フィリピンの通信大手各社がドラスティックな変革に乗り出しています。伝統的な通信事業の枠組みを飛び越え、フィンテックやAIデータセンター分野への多角化を一気に加速。一般社団法人フィリピン・アセットコンサルティングのエグゼクティブディレクター・家村均氏が、資本市場を巻き込んだ巨大プロジェクトの全貌と、立ちはだかる「電力コスト」という壁に迫ります。

デジタル多角化とASEAN市場でのポジショニング強化

世界的にAIブームが加速する中、生成AIの計算需要に伴うデータセンター建設が急拡大しています。このような世界的な潮流の中で、フィリピン通信大手各社は伝統的な通信事業からフィンテックやデータセンター分野への多角化を進め、ASEAN諸国でのポジショニング強化を図っています。

PLDTはフィンテック企業Mayaの新規株式公開（IPO）を巡り、投資ファンドKKRと協議を続けています。Manuel V. Pangilinan会長は株主総会後の会見で、Mayaへの出資比率引き上げを検討するとともに、上場を通じた一部投資家のエグジット（資本回収）も視野に入れていると述べ、柔軟な姿勢を示しました。

Mayaは2026年後半のIPOを目指し、まずは米国市場、次にフィリピン証券取引所への上場を計画しており、資本調達と出口戦略を実現しつつデジタル金融事業のさらなる基盤強化を図ります。現在の株主構成は、PLDTとFirst Pacificが合わせて39.6％を保有しているほか、KKR、Tencent、国際金融公社（IFC）などが名を連ねています。

一方、PLDTの取締役会は、データセンター事業「VITRO」の不動産投資信託（REIT）上場を承認しました。証券取引委員会（SEC）がREIT対象をデジタルインフラに拡大したことを受けた動きで、約3億〜4億ドルの資金調達が見込まれ、主に債務削減に充てられる予定です。2026年第4四半期の上場を目指しており、VITROはAI需要に対応した施設として成長を続け、独立事業としての企業価値最大化を狙います。VITRO Santa Rosaは同国初のAI対応ハイパースケール施設として50MW規模を誇り、将来的な拡大計画も進められています。

こうした取り組みはPLDT単独のものではありません。競合のGlobe Telecomもデータセンター分野への積極投資を展開し、ST Telemedia Global Data Centresなどとの合弁を通じて2026年内に30MW超の容量拡大を目指しています。また、Globe傘下のGCash（Mynt）は株式分割を実施し、2026年のIPOを視野に入れており、フィンテック分野での競争も激化しています。業界全体として、5G展開やブロードバンド強化に加え、データセンターやフィンテックへのシフトが顕著です。

コスト課題の克服と次世代デジタルハブへの展望

しかし、フィリピンのデータセンター展開には電力コストの高さが課題として指摘されています。住宅用電力価格は東南アジアで高水準（約0.20米ドル/kWh）ですが、大規模データセンター向け工業用・交渉価格はインセンティブ適用により0.10〜0.13米ドル/kWh程度まで引き下げ可能で、タイやマレーシアと競争力を持つケースも増えています。

CREATE MORE法による税制優遇（電力コスト控除など）やRCOA（Retail Competition and Open Access）を通じた直接調達が、大口需要家にとって有効です。ただし、石炭依存の電力網（グリッド）や供給安定性の課題は残り、再生可能エネルギー導入の加速が求められています。

ASEAN諸国において、フィリピンは急成長する次世代ハブとして注目されています。シンガポールやマレーシアが成熟ハブとしてリードする一方、インドネシア、タイ、ベトナムとともにフィリピンは低コストの用地・労働力、BPO需要を背景にAI対応施設の誘致を進めています。

データセンター容量は現在200MW前後に達し、2030年までに1GW規模への成長が見込まれており、政府の規制緩和や税制優遇がこれを後押ししています。電力コストのハンディキャップはあるものの、建設コストの低さ（1MWあたり約650〜750万米ドル）と東南アジアの中心という地理的優位性を活かし、デジタル経済の拡大を支える存在となっています。

通信各社は資本市場を活用した資産切り離しにより、株価の割安是正と成長資金確保を同時に追求しており、業界のデジタルインフラ投資は活発化しています。この動きは、フィリピンのデジタル経済を後押しし、ASEAN全体のAIエコシステム構築に寄与するでしょう。将来的には国際投資のさらなる増加や業界再編も予想されます。

フィリピン通信業界は、MayaやGCashのフィンテックIPO、VITROのREIT上場を通じて、AIデータセンター需要のグローバルブームを捉え、ASEANでの競争力を高めています。電力コストの高さという課題を抱えつつも、税制優遇や再生可能エネルギー推進により克服の道筋が見え、伝統的な通信事業を超えた価値創出が可能となっています。今後の実行力が、フィリピンを地域のデジタルハブとして確立させる鍵となるでしょう。