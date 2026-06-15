SHAKA新型「WALCORE VB」登場！快適な歩行を叶える次世代フットウェアに注目

歩きやすさとデザイン性の両方を求める女性に注目してほしいのが、フットウェアブランドSHAKA（シャカ）から2026年7月上旬に発売される新型モデル「WALCORE VB（ウォルコアVB）」。歩行時の快適性を追求した最新技術を搭載しながら、都会的なスタイルにもなじむ洗練されたデザインが魅力です。毎日の通勤やお出かけはもちろん、旅行やアウトドアシーンでも活躍してくれる新しい一足をご紹介します。

歩行をサポートする先進テクノロジー

「WALCORE VB」は、“Walk＋Core”を由来としたシリーズ名の通り、歩くことを通じて身体の使い方そのものを見直すことを目指したモデルです。

最大の特徴は、40年以上にわたり足と向き合ってきた義肢装具士の知見を活かして開発された世界初のセンターシューレーシングシステム「V-lock system」を採用していること。

足の中心から均等にフィット感を生み出し、従来のような一点で支えるのではなく、足全体を包み込むような快適な履き心地を実現しています。

さらに、わずか約2秒でフィット感を調整できるイージー仕様も魅力。忙しい朝や外出先でもストレスなく着脱できます。

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快適さと安定感を両立した設計

アウトソールにはVibram社の「Rollingait system®」を搭載。独自の構造により重心移動を自然に前方へ導き、スムーズな歩行をサポートします。

約5cm厚のボリュームソールながら軽量性も兼ね備えており、長時間歩いても疲れにくいのがポイント。

ソールには柔らかなEVA素材と安定性を高めるラバーを組み合わせ、クッション性と安心感を両立しています。

また、甲全体を覆うアッパー設計により、アクティブなシーンでも足をしっかりホールド。トゥ部分には人工皮革を採用し、アッパー全体はネオプレン素材で仕上げることで、足なじみの良さも追求されています。

商品詳細をチェック

今回登場する「WALCORE VB」の価格は26,400円（税込）。

カラーはブラック、モス／トープの全2色展開です。

サイズは23.0cm、24.0cm、25.0cm、26.0cm、27.0cm、28.0cmのユニセックス仕様。幅広いサイズ展開で、自分にぴったりの一足を選べます。

発売は2026年7月上旬を予定。SHAKA公式オンラインストアをはじめ、GOOD DEAL楽天市場店、GOOD DEAL ZOZOTOWN、emmi OFFICIAL ONLINE、USAGI ONLINEなどで販売されます。

まとめ

歩きやすさを重視しながらも、おしゃれな足元を楽しみたい方にぴったりなSHAKAの新型「WALCORE VB」。

先進的な「V-lock system」と「Rollingait system®」によって、快適な歩行と安定感を実現した注目モデルです。

シンプルで洗練されたデザインは、カジュアルからアウトドアまで幅広いコーディネートにマッチ♪毎日をもっとアクティブに楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください。