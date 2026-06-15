子どもたちに自転車の正しい乗り方や交通ルールを身に付けてもらおうと、13日に自転車の安全な走行技能を競う大会が三重県津市で開かれました。

自転車に乗る際の正しい知識と技能を身に付け、交通事故の防止につなげてもらおうと、毎年開かれている大会です。

開会式では、三重県交通安全協会の伊藤達彦専務理事が「自転車は便利な乗り物ですが、自動車と同じように交通ルールを守り、正しい乗り方、正しい交通マナーで利用するものです。今回学んだことを友達や家族に教えてください」とあいさつしました。

今年の大会には県内各地から17チームが参加。子どもたちは4人1組で信号交差点や一時停止などが設けられた特設コースを走行しました。

参加者は緊張した面持ちながら、右左折の合図や後方の確認などを行いながら競技に臨んでいました。参加した児童は「安全を確かめながら安全運転したい」と話していました。

また、三重県交通安全協会の松岡善則さんは「子どもたちが大会を通じて自転車の安全利用の知識や技能を身につけ、交通安全の習慣化につながれば」と期待を寄せました。

競技の結果、津市の一志東小学校Aチームが優勝し、8月に都内で行われる全国大会に出場します。