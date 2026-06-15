J2磐田は15日、26〜27年シーズンの新監督に、今季J1百年構想リーグを制した神戸でコーチを務める秋葉忠宏氏（50）が就任すると発表した。

磐田は「この度、ヴィッセル神戸トップチームコーチを務めている秋葉忠宏氏が、ジュビロ磐田の監督に就任することが決定いたしましたので、お知らせいたします」と発表。

秋葉氏はクラブを通じて「ジュビロ磐田は、日本サッカー界を代表する歴史と伝統を持つクラブです。そのエンブレムに込められた誇りと責任を胸に、このクラブを再び力強く前進させるために、私はここへ来ました」と熱くコメントした。

秋葉氏は昨季まで監督として清水を指揮。24年にはJ2優勝でチームをJ1昇格へ導き、翌25年は1部残留を果たした。今季は神戸のコーチに就き、J1百年構想リーグ制覇に貢献した。

▼秋葉忠宏氏のコメント全文

このたび、ジュビロ磐田の監督に就任することとなりました、秋葉忠宏です。まずは、このような大変光栄な機会を与えてくださったクラブ関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。

私はこれまで、様々なクラブで指導者として経験を積み、直近ではヴィッセル神戸でコーチを務めてまいりました。タイトル獲得を目指し、日々高い基準の中で戦い続けるチームの姿を間近で見てきたことは、私にとって大きな財産です。そして改めて、「監督としてチームを率い、勝利のために挑戦したい」という強い思いを抱かせてくれました。

ジュビロ磐田は、日本サッカー界を代表する歴史と伝統を持つクラブです。そのエンブレムに込められた誇りと責任を胸に、このクラブを再び力強く前進させるために、私はここへ来ました。

私が目指すのは、勝利を当たり前に求める集団です。選手一人ひとりの意識を変え、日々のトレーニングから細部にこだわり、最後の1秒まで走り、戦い抜くチームをつくり上げます。勝利への執着心、仲間のために戦う覚悟、そしてクラブのためにすべてを懸ける責任感を、チーム全体で共有していきたいと考えています。

しかし、その実現はトップチームだけで成し遂げられるものではありません。強いクラブは、強いチームだけでは生まれません。トップチーム、アカデミー、スタッフ、フロント、そしてファン・サポーターの皆さまを含め、ジュビロ磐田を愛するすべての人が同じ方向を向き、一体となれた時に、初めて本物の強さが生まれると信じています。

簡単な道のりではないことは理解しています。しかし、だからこそ面白い。人生と情熱を注ぐに値するチャレンジに、今すでに心が燃えたぎっています！どんな状況でも下を向かず、常に前を向き、ジュビロ磐田を愛するすべての方々とともに、全力で戦い続けます。

ジュビロ磐田がひとつになれば、必ず大きな力になります。そして、その力でクラブを本来いるべき場所へ押し上げていきます。

ファン・サポーターの皆さまには、私たちの覚悟と情熱をピッチで感じていただきたいと思います。ともに戦い、ともに喜び、ともに新たな歴史を築いていきましょう。

ジュビロDNAを呼び覚ましましょう！よろしくお願いいたします。