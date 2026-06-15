◇W杯北中米大会1次リーグE組 コードジボワール1ー0エクアドル（2026年6月15日 フィラデルフィア）

FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグE組のコートジボワール（FIFAランク33位）は、試合終了間際に途中出場FWアマド・ディアロ（24＝マンチェスターU）の決勝弾でエクアドル（同23位）に勝利。白星発進を決めた。

3大会ぶりに世界の舞台へ帰ってきたコートジボワール。24年にアフリカ王者に輝き、アフリカ予選の10試合を8勝2分け、25得点無失点という圧倒的な成績で駆け抜け、危なげなく本大会への切符をつかみ、ダークホースになりえる国である。

前半はボール支持率42％と相手に劣ったが、シュートは相手より1本多い8本（枠内シュート2本）を放ったコートジボワール。しかし0―0のスコアレスで折り返した。

後半に入っても惜しい場面は作るがなかなか得点にはつながらなかった。試合が動いたのは終了間際の後半45分。ペナルティエリア内から味方が出したパスに反応した途中出場のAディアロがペナルティエリア中央から左足でゴールを決めて、貴重な勝ち点3をもぎ取った。