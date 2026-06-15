アトム<7412.T>はストップ安の水準となる前営業日比１００円安の５８１円でウリ気配となっている。前週末１２日の取引終了後、２６年９月末を基準日とする株主優待から制度を変更すると発表した。コロワイド<7616.T>グループ店舗や各種ギフト商品の購入に使える株主優待による発行ポイントを従来の半分とする内容となっており、嫌気した売りが出ている。収益性と中長期的な成長機会を確保する観点から、コスト低減を図る。



変更後は１００株以上５００株未満を保有する株主に５００円相当（年間１０００円相当）、５００株以上１０００株未満を保有する株主に２５００円相当（同５０００円相当）、１０００株以上を保有する株主に５０００円相当（同１万円相当）のポイントを贈呈する。



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出所：MINKABU PRESS