エイチ・アイ・エス<9603.T>は大幅反落し、年初来安値を更新した。前週末１２日の取引終了後、２６年１０月期第２四半期累計（２５年１１月～２６年４月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想は前回予想の４２００億円から３９５０億円（前期比５．９％増）、営業利益予想は１４０億円から１２０億円（同３．２％増）、最終損益予想は９０億円の黒字から１０億円の赤字（前期は４７億１９００万円の黒字）に引き下げた。最終利益は増益予想から一転して赤字転落を見込んでおり、嫌気した売りが出ている。



４月中間期は売上高が前回予想の１９５０億円から１９３１億３２００万円（前年同期比６．５％増）、営業利益が６９億円から６４億４８００万円（同４．１％減）、最終利益が４５億円から３０億円（同２１．０％減）に下振れして着地。中東情勢の緊迫化により中東乗り継ぎ便利用の主催旅行の中止や新規予約の鈍化などが発生。また、第３四半期（５～７月）には特別損失として既存の不動産賃貸借契約のリース解約に伴う損失約６０億円を計上する。



なお、同時に３０年１０月期を最終年度とする中期経営計画（２７年１０月期～）を開示した。３０年１０月期に売上高５０００億円、営業利益２５０億円の達成を目指す。ハイパーパーソナライズによるＬＴＶ（顧客生涯価値）最大化やグローバルネットワークを活用した事業拡大などに取り組む。そのほか、２７年１０月期の上期から株主優待を拡充する予定とした。



出所：MINKABU PRESS