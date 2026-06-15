リンクユーＧがＳ高カイ気配、マンガサービス事業好調で２～４月期は営業損益が黒字転換

Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446.T>がストップ高の７３０円でカイ気配となっている。前週末１２日の取引終了後に発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）連結決算が、売上高３５億４８００万円（前年同期比３．６％減）、営業利益２億４１００万円（同１３．４％減）、純利益１億３９００万円（同２．３倍）となり、２～４月期に営業損益が黒字転換したことを好感した買いが入っている。



成長領域への資源集中のため、マーケティング事業の縮小方針を継続している一方、海外転換やＡＩの活用などの取り組みが徐々に成果として表れ始め、注力事業としているマンガサービス事業及び制作事業が好調に推移していることが黒字転換を牽引した。なお、２６年７月期通期業績予想は、売上高４９億円～５１億円（前期比１．３％～５．５％増）、営業利益３億２０００万円～４億円（同２．１％減～２２．３％増）、純利益１億５０００万円～２億円（同１．４～３５．１％増）の従来見通しを据え置いている。



同時に、東京証券取引所に対して、プライムからスタンダード市場への市場区分変更の申請を行ったと発表した。プライム市場の上場維持基準への適合に向けて、流通株式時価総額などの向上に向けた取り組みを推進してきたものの、２６年７月末までの改善期間で維持基準に適合しない可能性が高まったことから市場区分変更の申請を行ったとしている。



出所：MINKABU PRESS