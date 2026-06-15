Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572.T>が急反発し一時ストップ高の３７８５円に買われている。前週末１２日の取引終了後に、２６年７月期の連結業績予想について、売上高を２８億円から２９億円（前期比１１．８％増）へ、営業利益を３億４５００万円から５億円（同７６．６％増）へ、純利益を２億１０００万円から３億７０００万円（同２．７倍）へ上方修正したことが好感されている。



生成ＡＩ関連のコンサルティングや開発需要の増加に伴い、大手既存顧客からの継続受注や案件の大型化などで案件候補が豊富にあることに加えて、資本・業務提携先のＳＢＩホールディングス<8473.T>からの４億円規模の大型発注の多くが今期に売り上げ計上見込みとなったことが要因としている。また、案件の大型化や長期化により、粗利率の向上や社員の稼働率の上昇、既存顧客や提携先からの案件が多いことによる新規営業コストの低下などの影響が継続していることも寄与する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）決算は、売上高２０億７８００万円（前年同期比１．５％増）、営業利益４億１００万円（同５１．２％増）、純利益２億４９００万円（同８８．２％増）だった。



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出所：MINKABU PRESS