Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<7084.T>がストップ高の２３３９円でカイ気配となっている。前週末１２日の取引終了後に、未定としていた２７年３月期の連結業績予想を発表し、売上高２５５億円（前期比７５．７％増）、営業利益１０億円（同２．７倍）、純利益２億２１００万円（同０．５％増）を見込むとし、あわせて９５円を予定した年間配当予想を１０５円（前期９５円）に引き上げたことを好感した買いが入っている。



５月８日にＷＩＴＨホールディングスの株式取得が完了したことで、精査の結果、業績に与える影響を合理的に算定することが可能となったことから開示した。大型Ｍ＆Ａ効果による大幅な営業増益と統合に向けた戦略的投資を織り込んだほか、一過性の費用の影響などを考慮したという。



あわせて株主優待制度の拡充を発表しており、これも好材料視されている。２８年３月期以降、３月末と９月末時点で３００株以上を６カ月以上継続保有する株主を対象に、年間で最低３万円分のデジタルギフトを提供する。また、２７年３月期の株主に対しては、３００株以上を６カ月以上継続保有する株主を対象に「第2回特別株主優待」を追加で実施。既に実施を決定している株主優待に加えて７５００円のデジタルギフトを実施し、年間総額３万円分のデジタルギフトを提供する。



出所：MINKABU PRESS